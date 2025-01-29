الحوثيون يخضعون مشايخ آل مسعود بقوة الحديد والنار لحضور دورات طائفية قسرية في صنعاء

الأربعاء 29 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 187

فرضت المليشيات الحوثية على مشايخ ووجهاء قبيلة آل مسعود بمديرية القريشية قيفة بمحافظة البيضاء،المتواجدين في العاصمة المختطفة صنعاء حضور دورات طائفية بقوة الحديد والنار.

وقالت المصادر ان مشايخ ووجهاء القبيلة وافقوا على حضور الدورت الطائفية بعدما هددتهم بالتنكيل بهم والزج بهم في السجون.

يأتي ذلك تزامنًا مع تنفيذ المليشيا حملة اختطاف في صنعاء طالت عددًا من أبناء قبيلة ذاتها.

يُذكر أن العشرات من أبناء حنكة آل مسعود ما يزالون مختطفين في سجون المليشيا في مدينة رداع؛ فيما لا تزال الحملة الإرهابية الحوثية تتمركز داخل قرى آل مسعود بمديرية القريشية، وتفرض حصارًا خانقًا على المنطقة