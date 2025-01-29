عاجل الحكومة اليمنية تطالب واشنطن بأمرين دعمها عسكريا لتحرير الحديدة واستهداف القيادات الحوثية .. تفاصيل

الأربعاء 29 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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طالبت الحكومةُ الولايات المتحدة الأمريكية بمضاعفة الضغوط على مليشيا الحوثي ودعم السلطة الشرعية لتحرير الحديدة واستهداف القيادات الحوثية لإجبارها على السلام.

وأكد السفير اليمني لدى واشنطن "محمد الحضرمي" خلال لقائه مع السيناتورين "توم تيليس" و "تيد كروز"، أهمية دعم الحكومة الشرعية سياسيا واقتصاديا وعسكريا، بالتوازي مع زيادة الضغط على إيران ووكلائها خاصة الحوثيين.

وأشاد بقرار الولايات المتحدة الأخير تصنيف الحوثيين منظمةً إرهابية أجنبية.

وفي 14 ديسمبر 2024 دعا السفير اليمني لدى الولايات المتحدة، محمد الحضرمي، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية" ودعم جهود الحكومة اليمنية لاستعادة السيطرة على ميناء الحديدة الحيوي على البحر الأحمر.

وأضاف: "يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا بحاجة لدعمكم"

من جهته، قال البيت الأبيض، إن قرار الإدارة الحالية بإعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية هو قرار صائب.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض "كارولين ليفيت"، في مؤتمر صحفي، أن الحوثيين منظمة شنت هجمات على سفن أمريكية ومن الحكمة تصنيفها منظمة إرهابية، حد قولها.

وخلال العام الماضي تبنى الحوثيون هجمات على السفن التجارية والحربية التابعة لواشنطن في البحر الأحمر، فيما ردت الولايات المتحدة بضربات جوية على مواقع تابعة للحوثيين.

إلى ذلك بحث سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن مع السفير السعودي "محمد آل جابر"، مستجدات الأزمة اليمنية المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ناقش الجانبان سبل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وجدد آل جابر موقف الرياض الداعي إلى تحقيق السلام ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص لتحقيق السلام.

الحكومة تطالب واشنطن بمضاعفة الضغوط على الحوثيين ودعمها عسكريا لتحرير الحديدة.