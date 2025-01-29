افتتاح مركز رعاية وتأهيل للأيتام بمأرب بتمويل كويتي

الأربعاء 29 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب - عبدالله العطار - خاص

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افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم،مركز

حصة بنت عبدالله العطية لرعاية وتأهيل الأيتام...في منطقة كرى بمديرية الوادي"شرقي مدينة مأرب"، الذي نفذته مؤسسة كافل التنموية الخيرية، بتمويل جمعية إنسان الخيرية الكويتية.

يتألف المركز من مدرسة دورين تحوي10 فصول دراسية ، ومكتب إدارة،ومخزن وأربع دورات مياه، ومحلات تجارية وجامع،وشقتين سكنيتين للطلاب، تم تجهيز المدرسة بكافة المستلزمات المدرسية الضرورية، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة، وتقديم خدملت الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية والتأهيل والتدريب النوعي،بطاقة استيعابية 250 طالبا يضم المشروع في مرحلته الأولى 120طالبا.

واستمع الدكتور مفتاح من مدير المشاريع بمؤسسة كافل سلطان جباري إلى شرح مفصل عن مكونات المركز البالغ كلفته الإجمالية 2 مليون ريال سعودي، وعلى مساحة 1500 متر مربع، وسيؤدي إلى المساهمة في تأهيل وتدريب الفئة الأكثر ضعفا في المجتمع فئة الأيتام تعليميا ومهنياً وفنياً، وإكسابهم المهن التي تحقق لهم الاقتدار الذاتي والاكتفاء .

وثمن الوكيل مفتاح ، جهود دولة الكويت الشقيقة أميراّ وحكومةّ وشعباّ، ووقوفها الدائم الى جانب الشعب اليمني منذ فجر ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، مشيراً إلى أن هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تأتي استجابة لحاجة الناس و لها جوانب تنموية هامة ،خاصة مايخص شريحة الأيتام،في محافظة تكتنف أكثر من ثلاثة ملايين نازح ،وهو ما فاقم الضغط،وزاد الاحتياج في كافة المجالات.

حضر الافتتاح مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي.