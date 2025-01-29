13 ألف جريمة تم ضبطها: الداخلية اليمنية تستعرض إنجازاتها خلال 2024

الأربعاء 29 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 216

سجلت الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في الحكومة الشرعية، فيما يخص مكافحة الجريمة خلال 2024، عدد 20 الف و641 جريمة جنائية منها 13 الف و619 جريمة تم ضبطها و7 آلاف و22 جريمة ضُمنت في قائمة الجرائم المدورة خلال العام 2025م ومازال البحث والتحري مستمرين لضبطها في حين بلغت الحوادث غير الجنائية الف و108 حادثاً غير جنائي.

واستعرضت وزارة الداخلية،خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الاربعاء 29 يناير 2025، بالعاصمة المؤقتة عدن، الإنجازات التي حققتها خلال العام الماضي 2024م،في مختلف القطاعات والمصالح والإدارات وشرط المحافظات المحررة.

واوضح مدير مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية النقيب هيثم الجرادي، خلال المؤتمر، بان الإنجازات شملت كافة المجالات الأمنية والشرطية والخدمية والانسانية انعكاساً لرؤية أمنية استراتيجية ومتكاملة وضعتها وزارة والداخلية.

واشار مدير المركز الاعلامي، الى ان الوزارة بذلت جهود من أجل رقمنة العديد من الخدمات واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنيات متطورة لمواكبة بلادنا للتطور التكنولوجي. لافتاً الى تدشين وزارة الداخلية مشروع البطاقة الالكترونية الذكية عند نهاية العام 2023م وجرى خلال العام 2024م استكمال تفعيل المشروع في كافة المحافظات المحررة كواحد من أهم المشاريع الاستراتيجية لاهميته في مكافحة الفساد والازدواج الوظيفي في مؤسسات الدولة.

وبلغ اجمالي تحركات الوحدات الأمنية خلال العام الماضي 728 الف و436 تحركاً امنياً تم خلالها ضبط الف و386 مطلوباً امنياً ومخالفاً وكذا ضبط 21 الف و796قطعة سلاح. و تسجيل 4 الف و190 حادثاً مرورياً بنسبة زيادة عن العام الماضي تصل 12بالمائة تم ضبطها بالكامل، فيما أدت الحوادث الى وفاة 492 شخصاً واصابة 3 الف و292 آخرين.

وبلغت الخسائر المادية من الحوادث خمسة مليار و 571 مليوناً و675 الف ريال في حين بلغت عدد المخالفات المرورية في المحافظات المحررة35 الف و444 مخالفة.

وبخصوص اجمالي الواصلين والمغادرين عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية ، بلغ عددهم 3 ملايين و366 الف و793 مسافراً خلال 2024م، موزعين على عدد الواصلين مليون و551 الف و313 مسافراً منهم مليون و355 الف و669 يمنياً و119 الف و516 عربياً و76 الف و128 اجنبياً، و بلغ عدد المغادرين مليون و 612 الف و123 مسافراً يمنياً و127 الف و784 مسافراً عربياً و75 الف و573 مسافراً اجنبياً .

كما أصدرت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني عدد344 الف و421 بطاقة شخصية إلكترونية ذكية، وعدد66 الف و 12 الف و873 بطاقة عائلية، و 154 الف و938 شهادة ميلاد منها 301 شهادة ميلاد لأجانب وعدد11 الف و880 شهادة وفاة منها 37 شهادة وفاة لأجانب، اضافة الى اخماد مصلحة الدفاع المدني عدد 226 حريقاً في المحافظات المحررة نجم عنها 10وفيات.

واكد مدير مركز الاعلام الأمني، ان وزارة الداخلية اولت اهتماماً كبيراً بتوطيد العلاقة بين رجال الأمن والمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التوعوية الفعالة وتعزيز الوعي المجتمعي ..مستعرضاً الجهود الحثيثة التي بذلتها الادارة العامة لتوجية المعنوي والعلاقات العامة من تنظيم هذا الموتمر الصحفي الى جانب تنفيذ العديد من البرامج التوعوية والتخصصية النوعية الهادفة لرفع مستوى الوعي الأمني والشرطوي والروح المعنوية والجاهزية الأمنية وكذا تعزيز الوعي القانوني الشرطي والتعامل الراقي مع المواطنين من قبل رجال الأمن في عموم المحافظات المحررة.

واشاد الجرادي في ختام المؤتمر الصحفي ، بجهود كافة منتسبي قطاعات ومصالح وإدارات واجهزة وزارة الداخلية. شاكراً كل من ساهم بتحقيق هذه الانجازات وبمقدمتهم شهداء الواجب الذين رووا تراب الوطن بدمائهم الزكية وهم يؤدون واجبهم المقدس دفاعاً عن الوطن وصون مقدراته ومكتسباته من اجل ينعم المواطن بالامن والاستقرار في ربوع المحافظات المحررة..داعياً بالشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى والمختطفين .