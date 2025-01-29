13 ألف جريمة تم ضبطها: الداخلية اليمنية تستعرض إنجازاتها خلال 2024 تحطم مقاتلة أمريكية "إف 35" في ألاسكا ونجاة الطيار (صورة) السعودية تسمح للأجانب في الإستثمار بمكة والمدينة أحمد الشرع يطلب من روسيا رسميًا تسليم بشار الأسد رئيس دولة يتحدى ترامب ويوجه له رسالة شديدة اللهجة أكسيوس يكشف عن أهم عملية نقل أسلحة من إسرائيل إلى أوكرانيا انضمام فرقاطة إيطالية للأسطول الأوروبي ''أسبيدس'' في البحر الأحمر حميد الأحمر: ''الظروف والجهات التي أوصلت الحوثيين إلى صنعاء وتواطأت معهم قد تغيرت ومأرب عصية عليهم'' البنك المركزي يطرح ثالث مزاد لبيع 30 مليون دولار أول وفد من روسيا منذ سقوط الأسد يصل سوريا وهذه أبرز التطورات
أعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، تحطم مقاتلة "إف 35" في ولاية ألاسكا، ونجاة قائدها.
وقال مسؤول في قاعدة إيلسون الجوية بألاسكا، عبر بيان، إن الحادث وقع على مدرج القاعدة العسكرية.
وذكر المسؤول أن المقاتلة "إف 35" تعرضت لأضرار جسيمة ويجري التحقيق في الحادث.
فيما أعلنت القوات الجوية الأمريكية، في بيان، نجاة الطيار ونقله إلى مستشفى عسكري لإجراء فحوص طبية.
وأظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، الطائرة وهي تهوي من الجو وتتحطم على الأرض وتنفجر.