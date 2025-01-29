الأربعاء 29 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، تحطم مقاتلة "إف 35" في ولاية ألاسكا، ونجاة قائدها.

وقال مسؤول في قاعدة إيلسون الجوية بألاسكا، عبر بيان، إن الحادث وقع على مدرج القاعدة العسكرية.

وذكر المسؤول أن المقاتلة "إف 35" تعرضت لأضرار جسيمة ويجري التحقيق في الحادث.

فيما أعلنت القوات الجوية الأمريكية، في بيان، نجاة الطيار ونقله إلى مستشفى عسكري لإجراء فحوص طبية.

وأظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، الطائرة وهي تهوي من الجو وتتحطم على الأرض وتنفجر.