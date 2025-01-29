السعودية تسمح للأجانب في الإستثمار بمكة والمدينة

الأربعاء 29 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت هيئة السوق المالية، عن السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرَجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتَي مكة المكرمة و المدينة المنورة، وذلك في إطار سعي المملكة إلى جذب المزيد من الاستثمارات.

وتهدف الهيئة، من خلال هذا القرار، إلى "تحفيز الاستثمار، وزيادة جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية".

وأوضحت الهيئة، أنّ الملكية غير السعودية لا يمكن أن تتجاوز 49% من أسهم الشركات.

وكانت المملكة قد أعلنت أنها تهدف إلى استقبال 30 مليون معتمر وحاج، سنويّاً، بحلول عام 2030.