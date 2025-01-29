13 ألف جريمة تم ضبطها: الداخلية اليمنية تستعرض إنجازاتها خلال 2024 تحطم مقاتلة أمريكية "إف 35" في ألاسكا ونجاة الطيار (صورة) السعودية تسمح للأجانب في الإستثمار بمكة والمدينة أحمد الشرع يطلب من روسيا رسميًا تسليم بشار الأسد رئيس دولة يتحدى ترامب ويوجه له رسالة شديدة اللهجة أكسيوس يكشف عن أهم عملية نقل أسلحة من إسرائيل إلى أوكرانيا انضمام فرقاطة إيطالية للأسطول الأوروبي ''أسبيدس'' في البحر الأحمر حميد الأحمر: ''الظروف والجهات التي أوصلت الحوثيين إلى صنعاء وتواطأت معهم قد تغيرت ومأرب عصية عليهم'' البنك المركزي يطرح ثالث مزاد لبيع 30 مليون دولار أول وفد من روسيا منذ سقوط الأسد يصل سوريا وهذه أبرز التطورات
أعلنت هيئة السوق المالية، عن السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرَجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتَي مكة المكرمة و المدينة المنورة، وذلك في إطار سعي المملكة إلى جذب المزيد من الاستثمارات.
وتهدف الهيئة، من خلال هذا القرار، إلى "تحفيز الاستثمار، وزيادة جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية".
وأوضحت الهيئة، أنّ الملكية غير السعودية لا يمكن أن تتجاوز 49% من أسهم الشركات.
وكانت المملكة قد أعلنت أنها تهدف إلى استقبال 30 مليون معتمر وحاج، سنويّاً، بحلول عام 2030.