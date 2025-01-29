أكسيوس يكشف عن أهم عملية نقل أسلحة من إسرائيل إلى أوكرانيا

الأربعاء 29 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال موقع أكسيوس الأمريكي، الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي نقل خلال أسبوع 90 صاروخاً اعتراضياً من طراز باتريوت من إسرائيل إلى بولندا، بغرض تسليمها إلى أوكرانيا.

ونقل الموقع عن 3 مصادر لم يسمها، وصفها بـ"المطلعة على العملية"، قولها، إن هذه "أهم عملية تسليم أسلحة من إسرائيل إلى أوكرانيا منذ الهجوم الروسي قبل ما يقرب من ثلاث سنوات".

وأوضحت المصادر أنه "بعد أن أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي في أبريل/نيسان الماضي، وقف العمل بالباتريوت، اقترح المسؤولون الأوكرانيون أن تعيد إسرائيل تلك الصواريخ إلى الولايات المتحدة لتجديدها وإرسالها إلى أوكرانيا".

وأشارت المصادر إلى أن "إسرائيل ترددت لعدة أشهر، خوفاً من رد روسيا واحتمال تزويدها إيران بأسلحة متطورة".