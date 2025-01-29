انضمام فرقاطة إيطالية للأسطول الأوروبي ''أسبيدس'' في البحر الأحمر

الأربعاء 29 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت مهمة (أسبيدس) البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي انضمام فرقاطة إيطالية جديدة لأسطوله الحربي في البحر الأحمر، المكلف بحماية وتأمين ممرات الملاحة الدولية في المنطقة من هجمات الحوثيين.

وقالت المهمة -في تدوينة على حسابها في منصة "إكس"- إن الفرقاطة الإيطالية (ITS MARTINENGO) وطاقمها، ستلعب دورا حاسما في مهمتنا من خلال دعم حرية الملاحة في جميع أنحاء منطقة العمليات".

وأكدت أن "أسبيدس" تتمتع بمهمة دفاعية تماماً، وتساهم في الاستقرار والازدهار الإقليمي من خلال حماية السلع المشتركة العالمية.

وتقود مهمة "أسبيدس" منذ أكثر من 11شهراً عمليات بحرية دفاعية لتأمين حركة الملاحة الدولية من هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الاحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.