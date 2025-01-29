البنك المركزي يطرح ثالث مزاد لبيع 30 مليون دولار

الأربعاء 29 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن اليوم الأربعاء 29 يناير، عن فتح مزاد علني لبيع 30 مليون دولار أمريكي، يوم الثلاثاء القادم الموافق 4 فبراير.

ونشر البنك عبر موقعه الرسمي إعلان المزاد رقم (1-2025) لبيع مبلغ 30 مليون دولار، ويتم تقديم عطاءات المزاد عبر منصة “ريفنتف” الإلكترونية.

ويعتبر هذا المزاد الثالث لعام 2025، بعد الإعلان عن وصول وديعة سعودية جديدة بلغت 500 مليون دولار أمريكي.

وأوضح البنك في بيان أن البنوك التي ليس لديها وصول إلى المنصة المذكورة، سيقوم البنك بتقديم العطاءات نيابة عنها بناءً على طلب رسمي مقدم منها، إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.

وقال البيان، إن المزاد سيبدأ يوم الثلاثاء القادم في الساعة العاشرة صباحًا ويغلق في الساعة الثانية عشر ظهرًا في نفس اليوم، ويجب أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار.

وشدد البنك على أنه لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد، ولا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.

وأشار إلى أنه سيقوم بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.

ولفت إلى إنه سيتم نشر نتائج ترسية المزاد في نفس اليوم على موقع البنك المركزي اليمني.