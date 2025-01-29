هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف مدنيًا في شبوة

الأربعاء 29 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- خاص

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أُصيب أحد المدنيين بجروح خطيرة نتيجة قصف نفذته جماعة الحوثي بواسطة طائرة مسيّرة في محافظة شبوة يوم الثلاثاء.

وحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، فقد استهدفت الطائرة المسيّرة منطقة "ظلام" الواقعة في مديرية مرخه العليا.

وأوضح البيان أن المصاب تعرض لشظايا في اليد اليسرى، والأنف، ومقدمة الرأس.

تم نقل المصاب إلى مركز طبي قريب لتلقي العلاج اللازم، ما يعكس تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.