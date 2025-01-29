هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف مدنيًا في شبوة بمليار و300 مليون يورو.. أفضل لاعب بالعالم إلى الدوري السعودي حرب طاحنة وإقالة نائب وزير الدفاع في الأوكرانيا.. تفاصيل الحوثيون في مواجهة مسلحة قادمة تهدد بإقتلاعهم ومعهد أمريكي يناقش تداعيات انسحاب السعودية من حرب اليمن يمنيون معتقلون في سجون الأسد: حقائق مفقودة خلف جدران الظلام الجيش السوداني يحقق تقدما قويا في الخرطوم ويسيطر على مواقع استراتيجية ميليشيات الحوثي تستحدث مواقع عسكرية جديدة تشق الطرقات وتدفع بالتعزيزات الى جنوب اليمن مرتزقة من 13 دولة يشاركون في الحرب بالسودان نهبت 27 ألف سيارة وسرقوا و26 بنكاً وقوات الدعم السريع تدمر المعلومات والأدلة المليشيات الحوثية تتعرض لعدة إنتكاسات في جبهات بمارب .. خسائر بشرية وتدمير معدات عسكرية وتسللات فاشلة الرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين تحذر من الاستغلال السياسي وتؤكد التزامها بتحقيق مطالب الجرحى
أُصيب أحد المدنيين بجروح خطيرة نتيجة قصف نفذته جماعة الحوثي بواسطة طائرة مسيّرة في محافظة شبوة يوم الثلاثاء.
وحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، فقد استهدفت الطائرة المسيّرة منطقة "ظلام" الواقعة في مديرية مرخه العليا.
وأوضح البيان أن المصاب تعرض لشظايا في اليد اليسرى، والأنف، ومقدمة الرأس.
تم نقل المصاب إلى مركز طبي قريب لتلقي العلاج اللازم، ما يعكس تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.