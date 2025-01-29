بمليار و300 مليون يورو.. أفضل لاعب بالعالم إلى الدوري السعودي

الأربعاء 29 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أكدت صحيفة الآس الإسبانية وجود عرض حقيقي من السعودية للتعاقد مع النجم البرازيلي وأفضل لاعب في العالم حسب «الفيفا» فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة أنها توجهت بسؤال للرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي عمر مغربل إبان السوبر الإسباني حول اهتمام الجانب السعودي بفينيسيوس، وبدوره ذكر مغربل للصحيفة: «الصيف القادم سيشهد الكثير من التعاقدات المثيرة لرفع جودة الدوري السعودي أكثر».

وأضافت الصحيفة أنه احتراماً لوجود رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز حينها، لم يتطرق مغربل لمستقبل فينيسيوس.

وكشفت الصحيفة تفاصيل العرض وذكرت أنه سيكون عبارة عن 300 مليون يورو لريال مدريد و200 مليون يورو سنوياً للاعب بعقد يمتد إلى خمس سنوات.

وحسب المصدر نفسه، فإن النادي الإسباني لن يفتح باب المفاوضات، وسيطالب بالشرط الجزائي للاعب البالغ مليار يورو، إلا إذا قدم اللاعب طلب انتقال والرحيل عن العاصمة مدريد.

وحول النادي الذي سيلعب له فينيسيوس في حال انضم إلى الدوري السعودي، قالت الصحيفة إن العملية لا تزال في مراحلها الأولى لكن الهلال الذي وقع مخالصة مع نيمار سيكون الخيار الأبرز للاعب البرازيلي. الخيار الآخر سيكون النادي الأهلي الذي طلب ودّ اللاعب في الصيف الماضي، وكان اللاعب منفتحاً للاستماع للعروض لكن ريال مدريد أقفل الباب مباشرة.

على صعيد آخر، أكد مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو إنشيلوتي أن لاعبه فينيسيوس جونيور «سعيد في ريال مدريد، ويرغب في صناعة المجد هنا، لكن تبقى هذه القرارات فردية وشخصية