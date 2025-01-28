عاجل : المليشيات الحوثية تتعرض لعدة إنتكاسات في جبهات بمارب .. خسائر بشرية وتدمير معدات عسكرية وتسللات فاشلة

الثلاثاء 28 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أفشلت قوات الجيش، اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل للمليشيا الحوثية في قطاع مدغل شمالي محافظة مأرب، بعد رصد وتعقب تلك المجاميع واستهدافها بالنيران ، مما أدى إلى فرارهم.

وقالت مصادر عسكرية للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش استهدفت مدرعة تابعة للمليشيات الحوثية، ما أسفر عن إصابة أربعة من عناصرها وإعطاب المدرعة.

في قطاع الغريقات، أكدت المصادر أن قوات الجيش استهدفت تجمعًا للمليشيات وألحقت بهم خسائر مادية وبشرية، كما نجحت في تحييد موقع للقناصة في قطاع الكسارة.

في قطاع الأعيرف، استهدفت قوات الجيش موقعًا للمليشيات الحوثية، مما أدى إلى مصرع أحد عناصرهم وإصابة آخرين وإسكات مصدر النيران المعادية، بالإضافة إلى ذلك، تم إعطاب جرافة كانت تستخدمها المليشيا لاستحداث تحصينات.

كما استهدفت مواقع للمليشيا ومرابض عيارات في قطاع البلق، مما أسفر عن إصابات دقيقة وإسكات النيران المعادية.

وعلى امتداد قطاعات الجبهات، تستمر المليشيات الحوثية استهداف قوات ومواقع الجيش بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة، بينما تتعامل قواتنا مع هذه الاعتداءات وترد على مصادر النيران.

فرق الاستطلاع والاستخبارات رصدت تحركات المليشيات واستمرارها في شق طرقات واستحداث تحصينات ومواقع جديدة.