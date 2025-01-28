استعدادات في مأرب لإقامة المعرض الاستهلاكي 2025

الثلاثاء 28 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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تشهد مدينة مأرب استعدادات لإقامة “معرض مأرب الاستهلاكي 2025”، الذي تنظمه شركة جولدن سبيس لتنظيم المعارض والفعاليات، خلال الفترة من 11 شعبان حتى 28 شعبان 1446 هـ، وتحت إشراف مكتب الصناعة والتجارة- محافظة مأرب.

وفي إطار الاستعدادات، عقد اليوم بمدينة مأرب، لقاء ضم مدير مكتب الصناعة والتجارة بمأرب، ياسر الحاشدي، وممثل شركة جولدن سبيس لتنظيم المعارض والمؤتمرات، نوح الحنش، ناقش الترتيبات الأخيرة لإقامة المعرض.

وأكّد مدير مكتب الصناعة والتجارة بمأرب، أهمية هذا المعرض الاستهلاكي النوعي في التخفيف عن كاهل المواطنين خصوصًا خلال رمضان المبارك، مؤكدًا حرص المكتب على استقطاب الشركات المنظمة للمعارض لتلبية احتياجات السكان بما فيهم النازحين والمجتمع المضيف.

وقال إن المكتب يعمل بشكل حثيث على التنسيق مع المؤسسة الاقتصادية للمشاركة في المعرض، وتكثيف الجهود مع الشركة المنظمة لإنجاح المعرض الذي يقام لأول مرّة بطريقة تشاركية.

ودعا الحاشدي، الشركات الأم لأن تبادر بالمشاركة في المعرض، مشيرًا إلى الفائدة التي ستجنيها الشركات وأيضًا المواطنين الذين سيستفيدون من الفارق الكبير في الأسعار الذي توفره الشركات المنتجة للسلع الاستهلاكية.

من جانبه، قال المنسق العام للمعرض نوح الحنش، إن المعرض سيكون الأول من نوعه، حيث سيضم أهم الشركات الوطنية المنتجة لأهم المنتجات التي تحتاجها الأسرة اليمنية، وبما يلبي حاجة الكثافة السكانية الكبيرة بمدينة مأرب.

وأشار إلى أن المعرض سيوفر فرصة تسويقية مهمة للشركات المنتجة للمواد الغذائية والاستهلاكية، إضافة الى كونه فرصة للمستهلكين لأنه سيقدم أسعار الجملة وعروض تسويقية لكبرى الشركات الوطنية المنتجة والبيوت التجارية العاملة في الساحة اليمنية.

وأكد الحنش، أن المعرض سيكون مختلفا تماما ، مؤكدًا أنه المعرض الأول في محافظة مأرب بهذا الشكل، من حيث التنظيم والترتيب ومن حيث مشاركة أهم الشركات الفاعلة والمنتجة لأهم المنتجات الاستهلاكية.

وأوضح أن الشركة المنظمة للمعرض قطت شوطًا كبيرًا في التواصل مع الشركات الوطنية، والبعض منها بادرت لحجز مواقعها في المعرض، الذي قال إنه سيكون حدثًا اقتصاديًا مهماً في محافظة مأرب.