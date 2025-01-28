الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أحد أبناء الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز

الثلاثاء 28 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، على أن يصلى عليه يوم غدٍ الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وجاء في البيان:

''انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأربعاء الموافق 29 / 7 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون''.