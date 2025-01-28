عاجل: حريق في سفينة حاويات بالبحر الأحمر

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أفادت رويترز، مساء اليوم الثلاثاء، بأن حريقا اندلع في سفينة حاويات ترفع علم هونغ كونغ في البحر الأحمر.
ونقلت الوكالة عن مصادر قولها ان ''طاقم سفينة حاويات ترفع علم هونغ كونغ في البحر الأحمر غادرها بعد اندلاع حريق لم تتحدد أسبابه''.
وتعرضت سفينة الحاويات لانفجار، أثناء إبحارها اليوم شمالاً عبر البحر الأحمر، مما أسفر عن اندلاع حريق كبير أجبر طاقم السفينة على التخلي عنها، وفقاً لمسؤولين في صناعة الشحن.
وذكرت شركة "ديابلوس جروب"، وهي شركة متخصصة في الشؤون البحرية، أن السفينة كانت تشتعل فيها النيران وتجنح على بعد حوالي 225 كيلومتراً (140 ميلاً) قبالة ساحل مدينة الحديدة، التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين في اليمن.