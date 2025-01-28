وزير خارجية اليمن: ''الحوثيين سيواجهون مصير أذرع إيران في المنطقة والدور سيأتي عليهم''

الثلاثاء 28 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، أن مليشيا الحوثي ستواجه نفس مصير أذرع إيران الأخرى في المنطقة، مشددًا على رفض اليمن لأي تدخل إيراني في شؤونه الداخلية.

جاء ذلك خلال مقابلة مع صحيفة "الأنباء" الكويتية، حيث أوضح أن خارطة الطريق المتفق عليها بجهود السعودية وسلطنة عمان توقفت بسبب التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، بما في ذلك مهاجمة السفن وعرقلة الملاحة الدولية.

وأشار الزنداني إلى أن الحوثيين يُعتبرون إحدى أدوات إيران في المنطقة، ومع تقلص نفوذ أذرع إيران الأخرى، سيأتي الدور على الحوثيين.

وأكد حرص الحكومة على مصالح الشعب اليمني ووحدته، وسعيها لبناء دولة حديثة وقوية، مجددًا رفض اليمن القاطع لأي شكل من أشكال التدخل الإيراني في شؤونه الداخلية.