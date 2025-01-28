عاجل: حريق في سفينة حاويات بالبحر الأحمر وزير خارجية اليمن: ''الحوثيين سيواجهون مصير أذرع إيران في المنطقة والدور سيأتي عليهم'' 7 مباريات فقط وهدف واحد.. الهلال يعلن انتهاء تعاقد نيمار مع الفريق بالتراضي 300 ألف فلسطيني عادوا إلى منازلهم شمال قطاع غزة (صورة) حادث تصادم مؤسف يتسبب في وفاة وإصابة 18 شخصًا جنوب اليمن عودة كهرباء عدن للخدمة متى سيبدأ شهر شعبان هذا العام؟ مركز الفلك الدولي يجيب شرطة تعز تضبط متهم بالقتل بعد ساعتين على ارتكاب الجريمة القبائل في مأرب تعلن النفير العام لتحرير المديريات الجنوبية من الحوثيين الحوثيون يشنون حملة اختطافات جديدة في شرق اليمن والأطفال يتصدرون الضحايا
قال وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، أن مليشيا الحوثي ستواجه نفس مصير أذرع إيران الأخرى في المنطقة، مشددًا على رفض اليمن لأي تدخل إيراني في شؤونه الداخلية.
جاء ذلك خلال مقابلة مع صحيفة "الأنباء" الكويتية، حيث أوضح أن خارطة الطريق المتفق عليها بجهود السعودية وسلطنة عمان توقفت بسبب التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، بما في ذلك مهاجمة السفن وعرقلة الملاحة الدولية.
وأشار الزنداني إلى أن الحوثيين يُعتبرون إحدى أدوات إيران في المنطقة، ومع تقلص نفوذ أذرع إيران الأخرى، سيأتي الدور على الحوثيين.
وأكد حرص الحكومة على مصالح الشعب اليمني ووحدته، وسعيها لبناء دولة حديثة وقوية، مجددًا رفض اليمن القاطع لأي شكل من أشكال التدخل الإيراني في شؤونه الداخلية.