7 مباريات فقط وهدف واحد.. الهلال يعلن انتهاء تعاقد نيمار مع الفريق بالتراضي

الثلاثاء 28 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن الهلال حامل لقب دوري روشن السعودي، يوم الثلاثاء، انتهاء علاقته التعاقدية مع البرازيلي نيمار بالتراضي.

وكتب الهلال عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: الهلال و"نيمار" يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.

وانضم نيمار، الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، للهلال في أغسطس 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة لموسمين.

لكن بطل دوري أبطال أوروبا سابقاً مع برشلونة اكتفى بخوض سبع مباريات فقط مع الهلال حيث سجل هدفاً واحداً وصنع ثلاثة، بعدما تعرض لإصابة قوية بالرباط الصليبي بركبته اليسرى خلال مباراة لمنتخب بلاده أمام الأوروغواي في تصفيات كأس العالم في أكتوبر 2023.

ورفع الهلال اسم نيمار من قائمته المحلية في يناير 2024 واستبدله بمواطنه البرازيلي رينان لودي، بينما ظهر مع الفريق فقط في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبعد تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبي وعودته للعب رفقة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، أصيب نيمار مجددا بتمزق في العضلة الخلفية في مطلع نوفمبر الماضي حيث أعلن النادي غيابه من أربعة إلى ستة أسابيع.