7 مباريات فقط وهدف واحد.. الهلال يعلن انتهاء تعاقد نيمار مع الفريق بالتراضي 300 ألف فلسطيني عادوا إلى منازلهم شمال قطاع غزة (صورة) حادث تصادم مؤسف يتسبب في وفاة وإصابة 18 شخصًا جنوب اليمن عودة كهرباء عدن للخدمة متى سيبدأ شهر شعبان هذا العام؟ مركز الفلك الدولي يجيب شرطة تعز تضبط متهم بالقتل بعد ساعتين على ارتكاب الجريمة القبائل في مأرب تعلن النفير العام لتحرير المديريات الجنوبية من الحوثيين الحوثيون يشنون حملة اختطافات جديدة في شرق اليمن والأطفال يتصدرون الضحايا تقرير دولي يكشف عن 5.5 مليون امرأة يمنية بحاجة ماسة إلى خدمات الصحة الإنجابية تقرير يكشف تأثير تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية على العمل الإنساني في اليمن
أعلن الهلال حامل لقب دوري روشن السعودي، يوم الثلاثاء، انتهاء علاقته التعاقدية مع البرازيلي نيمار بالتراضي.
وكتب الهلال عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: الهلال و"نيمار" يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.
وانضم نيمار، الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، للهلال في أغسطس 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة لموسمين.
لكن بطل دوري أبطال أوروبا سابقاً مع برشلونة اكتفى بخوض سبع مباريات فقط مع الهلال حيث سجل هدفاً واحداً وصنع ثلاثة، بعدما تعرض لإصابة قوية بالرباط الصليبي بركبته اليسرى خلال مباراة لمنتخب بلاده أمام الأوروغواي في تصفيات كأس العالم في أكتوبر 2023.
ورفع الهلال اسم نيمار من قائمته المحلية في يناير 2024 واستبدله بمواطنه البرازيلي رينان لودي، بينما ظهر مع الفريق فقط في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وبعد تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبي وعودته للعب رفقة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، أصيب نيمار مجددا بتمزق في العضلة الخلفية في مطلع نوفمبر الماضي حيث أعلن النادي غيابه من أربعة إلى ستة أسابيع.