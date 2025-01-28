(صورة) حادث تصادم مؤسف يتسبب في وفاة وإصابة 18 شخصًا جنوب اليمن

الثلاثاء 28 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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شهدت منطقة الرباط بمحافظة لحج جنوبي اليمن، اليوم الثلاثاء، حادث تصادم مؤسف اسفر عن وفاة واصابة 18 شخصا.

وتوفي 3 أشخاص وإصيب 15 بينهم طالبات، بحادث تصادم باص نوع (هايس) بآخر نوع (فوكسي).

وقالت مصادر محلية لـ ''مارب برس'' أن سبب الحادث، السرعة الزائدة.