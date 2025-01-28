(صورة) حادث تصادم مؤسف يتسبب في وفاة وإصابة 18 شخصًا جنوب اليمن عودة كهرباء عدن للخدمة متى سيبدأ شهر شعبان هذا العام؟ مركز الفلك الدولي يجيب شرطة تعز تضبط متهم بالقتل بعد ساعتين على ارتكاب الجريمة القبائل في مأرب تعلن النفير العام لتحرير المديريات الجنوبية من الحوثيين الحوثيون يشنون حملة اختطافات جديدة في شرق اليمن والأطفال يتصدرون الضحايا تقرير دولي يكشف عن 5.5 مليون امرأة يمنية بحاجة ماسة إلى خدمات الصحة الإنجابية تقرير يكشف تأثير تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية على العمل الإنساني في اليمن حادث مأسوي في الوضيع يسفر عن وفاة 3 نساء وإصابة آخرين روسيا تشن هجوم واسع وانفجارات تهز عددا من مناطق أوكرانيا وأنباء عن استهداف مطارات
شهدت منطقة الرباط بمحافظة لحج جنوبي اليمن، اليوم الثلاثاء، حادث تصادم مؤسف اسفر عن وفاة واصابة 18 شخصا.
وتوفي 3 أشخاص وإصيب 15 بينهم طالبات، بحادث تصادم باص نوع (هايس) بآخر نوع (فوكسي).
وقالت مصادر محلية لـ ''مارب برس'' أن سبب الحادث، السرعة الزائدة.