(صورة) حادث تصادم مؤسف يتسبب في وفاة وإصابة 18 شخصًا جنوب اليمن عودة كهرباء عدن للخدمة متى سيبدأ شهر شعبان هذا العام؟ مركز الفلك الدولي يجيب شرطة تعز تضبط متهم بالقتل بعد ساعتين على ارتكاب الجريمة القبائل في مأرب تعلن النفير العام لتحرير المديريات الجنوبية من الحوثيين الحوثيون يشنون حملة اختطافات جديدة في شرق اليمن والأطفال يتصدرون الضحايا تقرير دولي يكشف عن 5.5 مليون امرأة يمنية بحاجة ماسة إلى خدمات الصحة الإنجابية تقرير يكشف تأثير تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية على العمل الإنساني في اليمن حادث مأسوي في الوضيع يسفر عن وفاة 3 نساء وإصابة آخرين روسيا تشن هجوم واسع وانفجارات تهز عددا من مناطق أوكرانيا وأنباء عن استهداف مطارات
عادت خدمة الكهرباء تدريجياً في مدينة عدن، جنوب اليمن، في وقت متأخر من الليلة الماضية، بعد إعادة تشغيل محطة الرئيس "مترو مسيلة"، بعد توقف كامل للخدمة منذ صباح الاثنين، وشهدت تحسنا صباح اليوم.
وفي وقت سابق من مساء أمس، أعلنت المؤسسة العامة لكهرباء عدن، عن إعادة تشغيل التوربين في محطة الرئيس بقدرة 65 ميجاوات بعد تزويد المحطة بوقود النفط الخام.
وأضافت في بيان أن طواقمها الفنية تعمل على إعادة التيار الكهربائي تدريجيًا إلى كافة مديريات العاصمة عدن.
وأوضحت المؤسسة أن تشغيل توربين محطة الرئيس سيسمح بإعادة إدخال المحطة الشمسية بقدرتها الكاملة لتوليد الكهرباء اعتبارا من صباح اليوم، مما سيسهم في تشغيل الخدمة بالحد الأدنى، وتخفيف معاناة المواطنين جراء الانطفاء الكلي الذي شهدته العاصمة صباح الاثنين.
وجددت المؤسسة دعوتها لكافة الجهات المعنية بالإسراع في توفير كميات كافية من مادتي الديزل والمازوت لإعادة تشغيل جميع المحطات المتوقفة منذ أسابيع، بما يضمن تحسين استقرار الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.
وصباح الإثنين أعلنت مؤسسة كهرباء عدن، الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي، موضحة أن سبب الانقطاع يعود إلى توقف محطة عدن الرئيسية (بترومسيلة) نتيجة قطع الخط الدولي في محافظة أبين، ومنع وصول ناقلات النفط الخام اللازمة لتشغيلها.