عودة كهرباء عدن للخدمة

الثلاثاء 28 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 252

عادت خدمة الكهرباء تدريجياً في مدينة عدن، جنوب اليمن، في وقت متأخر من الليلة الماضية، بعد إعادة تشغيل محطة الرئيس "مترو مسيلة"، بعد توقف كامل للخدمة منذ صباح الاثنين، وشهدت تحسنا صباح اليوم.

وفي وقت سابق من مساء أمس، أعلنت المؤسسة العامة لكهرباء عدن، عن إعادة تشغيل التوربين في محطة الرئيس بقدرة 65 ميجاوات بعد تزويد المحطة بوقود النفط الخام.

وأضافت في بيان أن طواقمها الفنية تعمل على إعادة التيار الكهربائي تدريجيًا إلى كافة مديريات العاصمة عدن.

وأوضحت المؤسسة أن تشغيل توربين محطة الرئيس سيسمح بإعادة إدخال المحطة الشمسية بقدرتها الكاملة لتوليد الكهرباء اعتبارا من صباح اليوم، مما سيسهم في تشغيل الخدمة بالحد الأدنى، وتخفيف معاناة المواطنين جراء الانطفاء الكلي الذي شهدته العاصمة صباح الاثنين.

وجددت المؤسسة دعوتها لكافة الجهات المعنية بالإسراع في توفير كميات كافية من مادتي الديزل والمازوت لإعادة تشغيل جميع المحطات المتوقفة منذ أسابيع، بما يضمن تحسين استقرار الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.

وصباح الإثنين أعلنت مؤسسة كهرباء عدن، الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي، موضحة أن سبب الانقطاع يعود إلى توقف محطة عدن الرئيسية (بترومسيلة) نتيجة قطع الخط الدولي في محافظة أبين، ومنع وصول ناقلات النفط الخام اللازمة لتشغيلها.