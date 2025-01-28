متى سيبدأ شهر شعبان هذا العام؟ مركز الفلك الدولي يجيب

الثلاثاء 28 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال مركز الفلك الدولي، أن أول أيام شهر شعبان، للعام الحالي 1446، سيبدأ يوم الجمعة القادم 31 يناير 2025.. مشيرًا إلى استحالة رؤية الهلال ليلة الاربعاء في جميع مناطق العالم الإسلامي.

وقال مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، إن الجمعة 31 يناير سيكون بداية شهر شعبان فلكيًا.

وأضاف عودة، في بيان، أن يوم الأربعاء 29 يناير 2025م سيوافق اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب 1446هـ في العديد من دول العالم الإسلامي.

وأكد أنه وفي هذا اليوم تستحيل رؤية هلال شهر شعبان من جميع مناطق العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل أو مع غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة شهر رجب ثلاثين يوما، وسيكون يوم الجمعة 31 يناير أول أيام شهر شعبان فيها.

وأضاف أن بعض الدول الإسلامية التي سيكون يوم التاسع والعشرين من شهر رجب هو يوم الخميس 30 يناير، ومن هذه الدول: أفغانستان وباكستان وإيران وبنغلادش والمغرب وموريتانيا والكاميرون وألبانيا، ورؤية هلال شهر شعبان في ذلك اليوم ممكنة بالعين المجردة من جميع مناطق العالم الإسلامي وجنوب أوروبا وأفريقيا وأمريكا، وعليه من المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر شعبان يوم الجمعة 31 يناير أيضا.