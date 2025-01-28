شرطة تعز تضبط متهم بالقتل بعد ساعتين على ارتكاب الجريمة

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تمكنت قوات الأمن، قبل قليل من ضبط المدعو (ز.ه.س) والمتهم بواقعة قتل المجني عليه المواطن عبدالحكيم في منطقة وادي المعسل وسط مدينة تعز امس، في اشتباكات مسلحة.
وصرح مصدر مسؤول بإدارة عام الشرطة أن النقطة الأمنية التابعة لشرطة الدوريات وامن الطرق في الدحي تمكنت من ضبط الجاني بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي والقيادة والسيطرة وأقسام الشرطة الواقعة في النطاق بعد وقت قصير من وقوع الجريمة.
وكان مواطن، قد قتل مساء الإثنين،في اعتداء مسلح على كافتيريا العاطفي بوادي المعسل وسط تعز.