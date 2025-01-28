القبائل في مأرب تعلن النفير العام لتحرير المديريات الجنوبية من الحوثيين

الثلاثاء 28 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت قبائل مراد في محافظة مارب في لقاءً قبليًا موسعًا النفير العام لتحرير المديريات الجنوبية للمحافظة من مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا.

وفي بيان صادر عن اللقاء يوم الإثنين استهجنت قبائل مراد الاستعراضات التي تقوم بها مليشيات الحوثي في المديريات الجنوبية، مؤكدة أن هذه الحشود لن تصمد أمام إرادة أبناء القبائل الساعين إلى تحقيق النصر وتحرير كافة مديريات مراد، ومحافظة مأرب بشكل خاص واليمن بشكل عام من قبضة المليشيات.

وأدان البيان استغلال المليشيا حاجة الناس وإجبارهم على التجنيد، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب، وسيُحاسب زعيم المليشيا الإرهابية عبدالملك الحوثي على ممارساته يومًا ما.

وأكدت قبائل مراد رفضها القاطع لأي اتفاقات أو مفاوضات لا تنص صراحة على تحرير كامل أراضي المحافظة واليمن، مجددة تمسكها بالثوابت الوطنية والكرامة اليمنية.

وطالب البيان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بسرعة توحيد القرار العسكري، ودمج كافة التشكيلات العسكرية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، وتفعيل غرف العمليات المشتركة لتحقيق انسجام أكبر في مواجهة المليشيات.

واختتمت القبائل بيانها بالتأكيد على أن أبناء مراد، ومعهم كل الأحرار من اليمنيين، ما زالت أياديهم على الزناد، مشددة على أن غياب الأحرار لن يطول، وأن أحلام المليشيا الحوثية بالسيطرة والاستقرار في المديريات الجنوبية ستتبدد قريبًا.

وخلال الأيام الماضية دفعت جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب بتعزيزات عسكرية إلى جبهات محافظات مأرب بالتزامن مع أعمال تحشيد واستعرضات قبيلة في المديريات الخاضعة لها، كمديريات صرواح والجوبة، وجبل مراد، تحت مزاعم الاستعداد لما تقول إنه لمواجهة أي تصعيد عسكري ضدها.