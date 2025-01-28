تقرير دولي يكشف عن 5.5 مليون امرأة يمنية بحاجة ماسة إلى خدمات الصحة الإنجابية تقرير يكشف تأثير تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية على العمل الإنساني في اليمن حادث مأسوي في الوضيع يسفر عن وفاة 3 نساء وإصابة آخرين روسيا تشن هجوم واسع وانفجارات تهز عددا من مناطق أوكرانيا وأنباء عن استهداف مطارات الاتحاد الأوروبي يعلن نشر بعثة في معبر رفح قرعة أمم أفريقيا 2025: مجموعات متوازنة للمنتخبات العربية افتتاح مشروع إصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية في محافظة الحديدة توكل كرمان في قمة واريك بلندن تطالب المجتمع الدولي وحكومات الغرب برفع العقوبات عن سوريا وتكشف عن ثلاث انتصارات في منطقة الشرق الأوسط مجلة إسرائيلية: أربعة عوامل رئيسية تضع أمام المليشيات الحوثية في اليمن صعوبات اعظم من السنوات السابقة .. وهناك تحول قادم الماجستير بامتياز للباحث في العلوم السياسية عبدالكريم إسماعيل
شهدت مديرية الوضيع في محافظة أبين حادثاً مرورياً مروعاً أودى بحياة ثلاث نساء وأدى إلى إصابة عدد من الآخرين، بينهم أطفال.
وأفادت مصادر محلية بأن سيارة يقودها الشاب سامي كعنون تعرضت لحادث أثناء نقلها لنساء وأطفال من الوضيع إلى منطقة العين في مديرية لودر.
وأوضحت المصادر أن الحادث أسفر عن وفاة زوجتي سالم الشريم ومحمد سالم الشريم، إضافة إلى ابنة محمد سالم الشريم.
كما أصيب السائق سامي كعنون بجروح وتم نقله إلى عدن لتلقي العلاج، بينما تعرض عدد من الأطفال لإصابات متوسطة.