حادث مأسوي في الوضيع يسفر عن وفاة 3 نساء وإصابة آخرين

الثلاثاء 28 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- خاص

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شهدت مديرية الوضيع في محافظة أبين حادثاً مرورياً مروعاً أودى بحياة ثلاث نساء وأدى إلى إصابة عدد من الآخرين، بينهم أطفال.

وأفادت مصادر محلية بأن سيارة يقودها الشاب سامي كعنون تعرضت لحادث أثناء نقلها لنساء وأطفال من الوضيع إلى منطقة العين في مديرية لودر.

وأوضحت المصادر أن الحادث أسفر عن وفاة زوجتي سالم الشريم ومحمد سالم الشريم، إضافة إلى ابنة محمد سالم الشريم.

كما أصيب السائق سامي كعنون بجروح وتم نقله إلى عدن لتلقي العلاج، بينما تعرض عدد من الأطفال لإصابات متوسطة.