قرعة أمم أفريقيا 2025: مجموعات متوازنة للمنتخبات العربية

الثلاثاء 28 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أوقعت قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 المقررة في المغرب، الاثنين، المنتخب المستضيف ضمن مجموعة تضم معه مالي وزامبيا وجزر القمر، بينما يتنافس المنتخب المصري الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 7 ألقاب ضمن مجموعة ضمت معه جنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي.

وأُجريت مراسم القرعة على مسرح محمد الخامس الوطني في الرباط، بحضور ممثلين عن جميع المنتخبات المشاركة في النهائيات وعدد من الوزراء وممثلي وسائل الإعلام.

وجاء في المجموعة الأولى المغرب ومالي وزامبيا وجزر القمر، أمّا المجموعة الثانية فضمت مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي.

أمّا المجموعة الثالثة فتكوّنت من نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانيا.

بينما في المجموعة الرابعة السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا، أمّا المجموعة الخامسة فشهدت وجود الجزائر وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان،

بينما في المجموعة السادسة: كوت ديفوار والكاميرون والغابون وموزمبيق. وتقام نهائيات أمم أفريقيا في 9 استادات بـ9 مدن مغربية في الفترة ما بين 21 ديسمبر (كانون الأول) 2025 و18 يناير (كانون الثاني) 2026.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 بالبطولة.

ويستضيف المغرب النهائيات للمرة الأولى منذ عام 1988، وذلك في وقت مهم، إذ إن المغرب يشارك في استضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال