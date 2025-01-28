افتتاح مشروع إصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية في محافظة الحديدة

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أعلن وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، عن بدء إصدار البطاقة الشخصية المزودة بالشريحة الذكية، وذلك خلال حفل تدشيني حضره نائب مدير عام شرطة المحافظة وقائد قوات الأمن الخاصة، العقيد صادق عطية.
خلال الفعالية، اطلع القديمي على تجهيزات الفرع وأقسامه، واستعرض الإجراءات المتبعة في إصدار البطاقات الذكية للمواطنين.
وأكد أن السلطة المحلية، برئاسة المحافظ، ستقدم الدعم اللازم لتوفير المتطلبات التقنية والفنية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لتأهيل المبنى بشكل يسمح باستيعاب المواطنين وتجنب الازدحام.
في السياق ذاته، أشار مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية، النقيب حسين حندج، إلى أن إصدار البطاقات الشخصية بالشريحة الذكية يتم باستخدام تقنية متقدمة تشمل بصمات الأصابع والوجه.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن نظام حديث يهدف إلى إصدار الوثائق الثبوتية بشكل أكثر أماناً وموثوقية، مما يسهل التعامل في جميع المجالات.