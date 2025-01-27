الماجستير بامتياز للباحث في العلوم السياسية عبدالكريم إسماعيل اليمن تدين التدابير القمعية التي اتخذتها مليشيا الحوثي بحق الإعلامية سحر الخولاني خدمات إلكترونية جديدة تكشف عنها وزارة الأوقاف تهدف لتطوير قطاع الحج بتمويل كويتي افتتاح مدرسة في مخيم الجبول للنازحين بمحافظة مأرب. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن استمرار عمليات النزوح من مناطق سيطرة الحوثيين ومارب القبلة الأولى للنازحين المليشيات الحوثية تقود حملة اختطافات واسعة ضد المواطنين بمحافظة الجوف .. عاجل الجيش السوداني يتقدم في ولاية الخرطوم والقوات الجوية تستهدف مواقع قوات الدعم السريع الحوثيون يوسعون دوائر الاعتقالات وألمانيا توجه تحذيرا لهم «هذه الإجراءات تضر بالبلاد» بريطانيا تعرب عن فزعها مما يجري في اليمن وفيات الكوليرا في اليمن تصل إلى أكثر من 800 حالة خلال 2024
حصل الباحث عبدالكريم صالح عبدالله إسماعيل، اليوم الاثنين 27 يناير 2025، على درجة الماجستير في العلوم السياسية من معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بجامعة الدول العربية، في جمهورية مصر، بتقدير ممتاز.
وجاءت رسالة الماجستير التي قدمها الباحث بعنوان "العوامل الداخلية لعدم الاستقرار السياسي في اليمن (2011-2023)"، حيث تناولت الدراسة تحليل العوامل الداخلية التي أسهمت في تفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي في اليمن خلال الفترة المحددة.
وأشاد أعضاء لجنة المناقشة بجهود الباحث وأهمية الدراسة التي سلطت الضوء على قضية محورية في تاريخ اليمن الحديث، مشيرين إلى القيمة العلمية التي أضافتها الرسالة في مجال العلوم السياسية.
وعبر الباحث عبدالكريم عن شكره وتقديره لمعهد البحوث والدراسات العربية وللجنة الإشراف والمناقشة على دعمهم وتوجيهاتهم وكل من ساند ودعم في فترة إعداد الرسالة، معربًا عن أمله في أن تسهم دراسته في فهم أعمق للعوامل المؤثرة على الاستقرار السياسي في اليمن، بما يساعد على إيجاد حلول مستدامة