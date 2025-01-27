اليمن تدين التدابير القمعية التي اتخذتها مليشيا الحوثي بحق الإعلامية سحر الخولاني

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أدانت الحكومة اليمنية التدابير القمعية التي اتخذتها مليشيا الحوثي بحق الإعلامية سحر الخولاني،بعد فرض الإقامة الجبرية على أسرتها ومنع زيارتهم لها، مشيرة إلى أن هذا يأتي ضمن سلسلة من الممارسات القمعية التي تستهدف كل من يعارض مشروعهم.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن الخولاني، التي تعرضت للاختطاف والاحتجاز القسري من منزلها في 10 سبتمبر 2024، لم تفعل سوى أداء واجبها المهني في تسليط الضوء على معاناة المواطنين ورفضت الضغوط التي مورست ضدها لوقف انتقاداتها للوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور في مناطق سيطرة الحوثيين، وفق ما نشرته وكالة "سبأ" الحكومية.

وأضاف أن هذه الحادثة هي جزء من سياسة مستمرة في التنكيل بالنساء اليمنيات بشكل خاص، والصحفيين بشكل عام، مشيراً إلى أن المئات من الصحفيات والناشطات تعرضن للاعتقال والتعذيب خلال سنوات الانقلاب في محاولة لتقييد حريتهن ومنعهن من المشاركة في الحياة العامة.

وأشار وزير الإعلام إلى أن استخدام مليشيا الحوثي للقضاء بشكل تعسفي لقمع الصحفيين هو محاولة مفضوحة لترهيبهم وحرمانهم من القيام بدورهم المهني في نقل الأوضاع المأساوية في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين.

ودعا وزير الإعلام المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل لوقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها مليشيا الحوثي، والضغط من أجل إطلاق سراح سحر الخولاني وجميع المعتقلين قسرًا في سجون الحوثيين.