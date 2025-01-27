بتمويل كويتي افتتاح مدرسة في مخيم الجبول للنازحين بمحافظة مأرب.

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - عبدالله العطار

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بتمويل من جمعية الرحمة العالمية الكويتية، وتنفيذ الوكالة اليمنية الدولية للتنمية، افتتح أمين عام المجلس المحلي بمديرية الجوبة ناجي مساعد بحيبح ومعه نائب مدير مكتب التربية والتعليم بمأرب عبدالعزيز الباكري، اليوم ،مدرسة آل خضر الأساسية لنازحي مديريةالجوبة في مخيم الجبول بمديرية مدينة مأرب.

وفي كلمتي بحيبح والباكري خلال الافتتاح، أشادا بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الكويت من خلال دعمها المستمر والمتواصل لإخوانهم في اليمن، ووقوفها إلى جانبهم في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع التعليم.

من جهته ألقى مدير الوكالة اليمنية الدولية الدكتور /عبدالسلام السلامي كلمة حيا فيها الحاضرين وشكر فيها المانحين ممثلا بجمعية الرحمة العالمية، وأسرة آل الخضر، كما شكر مكتب التربية بالمحافظة على دورهم الفاعل لتسهيل تنفيذ هذا المشروع، وشكر الوحدة التنفيذية على تعاونهم لإنجاح هذا المشروع.

تتألف المدرسة من خمسة فصول دراسية قرابة ، ومكتب إدارة، ودورتي مياه، تم تجهيزها بكافة المستلزمات المدرسية الضرورية، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة، بكلفة بلغت 57 الف دولار أمريكي بتمويل كويتي...يستفيد منها قرابة 400 تلميذ وتلميذة.

ويأتي هذا المشروع ضمن تدخلات الوكالة اليمنية الدولية للتنمية في قطاع التعليم، بهدف تحسين جودة التعليم وتوفير الخدمات الأساسية في المناطق الريفية، مما يسهم في تعزيز التنمية التعليمية والاجتماعية في المحافظة.

وقد عبّر أهالي المنطقة عن شكرهم وتقديرهم لجمعية الرحمة العالمية ولدولة الكويت وللوكالة اليمنية الدولية للتنمية على هذا الدعم، متمنين استمرار مثل هذه المشاريع التي تساهم في تحسين الحياة التعليمية لأبنائهم.

حضر الافتتاح إسماعيل السعيدي منسق التعليم بالوحدة التنفيذية، والدكتور جمال قحطان نائب مدير الوكالة مدير إدارة المشاريع والبرامج، والدكتور/ عبدالله الجوري مدير التحالفات والشراكات بالوكالة، و مدير إدارة التربية بالجوبة محمد ركنة، وعدد من الوجهاء وأهالي المنطقة.