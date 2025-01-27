منظمة الهجرة الدولية تكشف عن استمرار عمليات النزوح من مناطق سيطرة الحوثيين ومارب القبلة الأولى للنازحين

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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أعلنت منظمة الهجرة الدولية في تقريرها الأسبوعي عن نزوح "23"أسرة يمنية تضم "138" فردا خلال الأسبوع الماضي بسبب استمرار الظروف الناتجة عن حرب مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وبينت المنظمة في تقريرها الأسبوعي أن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها سجلت حالات النزوح هذه منذ "19 _ 25" يناير/كانون الثاني الجاري.

وأشارت المنظمة في تقريرها الأسبوعي بأن الأسر النازحة قدمت من مناطق مختلفة تشمل الحديدة وتعز وصنعاء واستقرت غالبيتها في محافظة مأرب "14 أسرة" بالإضافة إلى محافظة الحديدة "6 أسر" ومحافظة لحج "3 أسر".

وأوضح التقرير أن المخاوف الأمنية الناجمة عن الحرب المتسبب بها مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا كانت الدافع الرئيسي لنزوح "13" أسرة بينما دفعت الظروف الاقتصادية المتفاقمة "10" أسر أخرى إلى مغادرة منازلها.

يأتي هذا التقارير الأسبوعي للمنظمة الدولية للهجرة ليرفع إجمالي عدد الأسر النازحة منذ بداية العام الحالي وحتى 25 يناير/كانون الثاني 2025 إلى "127" أسرة وهو ما يعادل "762" فردا حسب منظمة الهجرة الدولية.