المليشيات الحوثية تقود حملة اختطافات واسعة ضد المواطنين بمحافظة الجوف ..

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، حملة اختطافات جديدة في محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن) دون ابداء اي أسباب لتلك الحملة.

وكشفت مصادر قبلية أن مليشيا الحـوثي أقدمت على محاصرة منازل عدد من المواطنين في مديرية المتون بمحافظة الجوف واختطفت عددا من العائدين من المناطق المحررة.

وأوضحت المصادر أن المختطفين كانوا قد عادوا إلى مناطقهم وقراهم منذ سنتين إلى ثلاث سنوات ، وفجاة وبدون مقدمات اقدمت المليشيا على ملاحقتهم دون أي اتهامات واضحة أو مبررات قانونية، وتم اقتيادهم إلى سجونهم.

وشهدت محافظة الجوف، خلال السنوات الماضية، انتفاضات متقطعة ضد مليشيا الحوثي، ردًا على انتهاكاتها بحق المواطنين، ومحاولة السطو على ممتلكاتهم، وإشعال الثارات القبيلة بينهم.