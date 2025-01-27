الحوثيون يوسعون دوائر الاعتقالات وألمانيا توجه تحذيرا لهم «هذه الإجراءات تضر بالبلاد»

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وجهت الجمهورية الألمانية اليوم دعوة للمليشيات الحوثية في اليمن طالبت فيها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفين أمميين إضافيين تم اختطافهم من قبل المليشيا، مؤكدة أن هذه الإجراءات تضر بالبلاد.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان مقتضب نشرته على منصة إكس: "يجب إطلاق سراحهم، مثل غيرهم من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية الذين تم اعتقالهم تعسفياً، فوراً ودون قيد أو شرط".
وحتى مساء الأمس، ارتفع عدد الموظفين المختطفين من عمال الإغاثة لدى مليشيا الحوثي الإرهابية الى 22 موظفاً، بينما ما تزال الحملة مستمرة