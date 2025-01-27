بريطانيا تعرب عن فزعها مما يجري في اليمن

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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عبّرت وزيرة شؤون التنمية الدولية البريطانية، أنيليز دودز، عن "فزعها" إزاء اختطاف مليشيا الحوثي الإرهابية عدداً إضافياً من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وقالت دودز، في بيان: "لقد شعرت بالفزع عندما سمعت أن الحوثيين احتجزوا مرة أخرى عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في اليمن".

وأضافت: "يجب أن يتمكن عمال الإغاثة من العمل دون خوف من الاعتقال غير المبرر".

وأكدت دودز أن بريطانيا تدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين تعسفاً من قبل مليشيا الحوثي