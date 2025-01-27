وفيات الكوليرا في اليمن تصل إلى أكثر من 800 حالة خلال 2024

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت الأمم المتحدة إن اليمن سجلت خلال عام 2024 نحو 879 حالة وفاة و261,431 حالة إصابة بالإسهال المائي (الكوليرا).

وأوضحت الصحة العالمية في تقرير لها أنه "بين 1 يناير و29 ديسمبر 2024، سجلت اليمن إجمالي 260,552 حالة إصابة بالكوليرا و879 حالة وفاة، بنسبة فتك بلغت 0.3%".

وأشارت إلى أنه في ديسمبر من نفس العام، شهدت البلاد تراجعًا كبيرًا في أعداد الإصابات والوفيات، حيث تم تسجيل 10,502 حالة جديدة و16 حالة وفاة، ما يعني انخفاضًا بنسبة 47% في الحالات و67% في الوفيات مقارنة بشهر نوفمبر.

التقرير الإحصائي للمنظمة، الذي شمل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق الواقعة تحت نفوذ الحوثيين، أكد أن اليمن كانت أعلى دولة من حيث أعداد حالات الإصابة بالكوليرا في إقليم شرق المتوسط، تليها أفغانستان وباكستان.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت قبل نحو شهر بأن اليمن سجل أعلى معدل إصابة بالكوليرا على مستوى العالم هذا العام.