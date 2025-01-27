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تراجع مستمر في قيمة العملة اليمنية ''أسعار الصرف الآن''

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني في عدن و صنعاء اليوم الاثنين 27/1/2025

الاسعار في عدن

السعودي 

شراء 573

بيع 575

الدولار 

شراء 2184

بيع 2194

الاسعار في صنعاء 

السعودي 

شراء 140

بيع 141

الدولار 

شراء 536

بيع 540

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