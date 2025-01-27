انقطاع كلي للكهرباء في عدن وتوقف محطة بترومسيلة

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في مدينة عدن، جنوبي البلاد، خروج كامل لمنظومة الكهرباء وانقطاع كلي للتيار لأول مرة.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم، إن الانقطاع الكلي للتيار جاء بعد توقف محطة الرئيس (بترومسيلة) بشكل كامل، نتيجة قطع الخط الدولي في محافظة أبين القريبة، ومنع وصول ناقلات النفط الخام اللازمة لتشغيل المحطة التي تعتمد على النفط الخام لتشغيلها.

وكانت محطات المازوت في المدينة التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليًا عاصمة مؤقتة لها قد خرجت عن الخدمة قبل أيام بعد نفاد مادة المازوت، فيما المحطات التي تعتمد على وقود الديزل لتشغيلها قد خرجت عن الخدمة منذ فترة طويلة بسبب عدم تزويدها بالوقود اللازم.

وأوضح البيان أن مؤسسة الكهرباء والسلطة المحلية في عدن بذلت جهودًا استثنائية خلال الأسابيع الماضية لتأمين استمرارية الخدمة بحدها الأدنى، إلا أن تلك الجهود لم تكن كافية لاستدامة خدمة الكهرباء، في ظل غياب الاستجابة من الجهات المعنية بتوفير الوقود، رغم المخاطبات والمناشدات المتكررة التي وجهتها المؤسسة منذ أكثر من شهر.

ولفتت أن الانطفاء الكلي للكهرباء الذي تشهده عدن لأول مرة خلال فصل الشتاء يهدد بتداعيات خطيرة تشمل توقف المرافق الحيوية كالمستشفيات والمراكز الصحية، وانقطاع إمدادات المياه، وتعطل الأعمال الخدمية والتجارية.

وحملت مؤسسة كهرباء عدن، الجهات المعنية مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع، داعية إلى التحرك العاجل وتحمل مسؤولياتها الوطنية والإنسانية تجاه أهالي عدن والمحافظات المجاورة، من خلال توفير الوقود اللازم بصورة فورية لإعادة الخدمة ولو بحدها الأدنى، وإيقاف هذا التدهور الغير مقبول، حسب البيان.

وجددت المؤسسة الخدمية الحكومية مناشدتها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة بضرورة التدخل العاجل لتوفير الوقود اللازم لإنقاذ عدن من هذه الأزمة المتفاقمة.