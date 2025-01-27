الإمارات تؤكد التزامها بدعم المجلس الرئاسي والحكومة.. والعليمي يثمن دورها في اليمن

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اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، بالعلاقات الثنائية المتميزة مع الإمارات والدور الفاعل لها ضمن تحالف دعم الشرعية، بما في ذلك تدخلاتها الاقتصادية، والانسانية والانمائية في مختلف المجالات.
واستقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، في الرياض اليوم الاثنين، سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى اليمن، محمد حمد الزعابي.
وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين، والشعبين الشقيقين، وافاق تعزيزها، وتطويرها على كافة المستويات، وفق وكالة سبأ.
و اكد سفير دولة الامارات العربية المتحدة، التزام بلاده بدعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة الاستقرار والتنمية، والسلام.
وخلال اللقاء نقل السفير الاماراتي تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب اليمني، الامن، والاستقرار، والسلام.بدوره حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي السفير الزعابي، نقل تحياته وأعضاء المجلس إلى القيادة الاماراتية، وللشعب الاماراتي الشقيق كل التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.