كشف تفاصيل المنافسة القوية بين النصر وريال مدريد … من يضم دوران

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر دخل في منافسة قوية مع نادي ريال مدريد، على ضم الكولومبي جون دوران مهاجم أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

العالمي يسعى لضم دوران لتدعيم خط هجوم الفريق، في ظل اقتراب رحيل أندرسون تاليسكا لصفوف فنربخشة التركي، خلال الأيام المقبلة.

ريال مدريد أبدى اهتمامه بضم دوران حسب تأكيد الصحف الإسبانية، ويتطلع لإتمام الصفقة سريعًا من خلال إعارة لاعبه البرازيلي الشاب إندريك.

إدارة العالمي تخطط لتقديم عرض مالي ضخم لإقناع المهاجم الكولومبي، ووضع الريال في موقف صعب، فهل سينجح النصر في التفوق على ريال مدريد وإقناع دوران بمشروعه واللعب بجوار رونالدو