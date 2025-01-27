اكتشف سبب حدوث ألم في الرأس من حين لآخر مثل الكهرباء

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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حدوث ألم في الرأس من حين لآخر مثل الكهرباء يمكن أن يكون لأسباب متعددة تشمل الحالات التالية:

ألم العصب ثلاثي التوائم

ينتج عن هذه الحالة الشعور بألم ويكون شبيه بالصدمة الكهربائية ويحدث في جانب واحد من الوجه، وينتقل الألم من الوجه إلى الدماغ،

وإن كنت تعاني من العصب الخامس فقد يحدث أن توجد بعض الأفعال والأنشطة البسيطة تسبب لك الشعور بهذا الألم وتحفزه مثل غسل الأسنان،

وتتميز نوبات الألم أنها قصيرة، ولكن للأسف يمكن أن تتطور فتصبح أطول وأكثر ألما. اقرأ أيضا: اعرف أكثر عن ألم العصب ثلاثي التوائم.

الألم العصبي القذالي

ينتج هذا الألم عن التهاب الأعصاب القذالية، وهي الأعصاب الممتدة من الجزء العلوي من الحبل الشوكي إلى الأعلى من خلال فروة الرأس، وينتج عن ذلك شعور بالألم في قاعدة الجمجمة أو مؤخرة الرأس ويكون الألم شبيه بالصدمة الكهربائية، وهذه الحالة قد تجعل البعض يخطئ بينها وبين الصداع النصفي، وذلك بسبب تشابه الأعراض، لكن العلاج هنا يختلف.

صداع الرعد المفاجئ هو من الأنواع النادرة للصداع، ويظهر فجأة ويسبب ألم كبير، وقد يكون ذلك نتيجة وجود مشكلة ما في الدماغ مثل النزيف أو مشكلة في الأوعية الدموية، ويشبه الرعد في أنه يضرب فجأة بدون إنذار، ويصل إلى أشد درجة خلال 60 ثانية، وقد يستمر على الأقل لمدة 5 دقائق.

عموما أيا كان سبب هذا الألم المفاجئ الذي تشعر به، يجب عليك أن تبلغ الطبيب ليقوم بالتشخيص الصحيح ووصف العلاج المناسب، ولا يجب التشخيص من تلقاء نفسك