كشف تفاصيل المنافسة القوية بين النصر وريال مدريد … من يضم دوران اكتشف سبب حدوث ألم في الرأس من حين لآخر مثل الكهرباء بعد توقف 10 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين ثالث أكبر مطارات اليمن والقاهرة الصين تحظر الاستيراد من عدة دول بينها عربية وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن تحرك خطير ضد إيران في الأشهر المقبلة.. تفاصيل النازحون يبدأون العودة إلى شمال قطاع غزة وهذا ما حدث الداخلية السورية تعلن ضبط شحنة أسلحة ضخمة مهربة ومصادر تكشف التفاصيل سقوط سياسي ودبلوماسي لوزير الخارجية اليمني في سلطنة عمان.. لمصلحة مَن؟ يا وزير الخارجية! الدكتوراه بامتياز للباحث احمد الحربي من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بالقاهره اللجنة العسكرية والامنية العليا تلتقي برئيس مصلحة الأحوال المدنية ومدير الحقائب المتنقلة
حدوث ألم في الرأس من حين لآخر مثل الكهرباء يمكن أن يكون لأسباب متعددة تشمل الحالات التالية:
ألم العصب ثلاثي التوائم
ينتج عن هذه الحالة الشعور بألم ويكون شبيه بالصدمة الكهربائية ويحدث في جانب واحد من الوجه، وينتقل الألم من الوجه إلى الدماغ،
وإن كنت تعاني من العصب الخامس فقد يحدث أن توجد بعض الأفعال والأنشطة البسيطة تسبب لك الشعور بهذا الألم وتحفزه مثل غسل الأسنان،
وتتميز نوبات الألم أنها قصيرة، ولكن للأسف يمكن أن تتطور فتصبح أطول وأكثر ألما. اقرأ أيضا: اعرف أكثر عن ألم العصب ثلاثي التوائم.
الألم العصبي القذالي
ينتج هذا الألم عن التهاب الأعصاب القذالية، وهي الأعصاب الممتدة من الجزء العلوي من الحبل الشوكي إلى الأعلى من خلال فروة الرأس، وينتج عن ذلك شعور بالألم في قاعدة الجمجمة أو مؤخرة الرأس ويكون الألم شبيه بالصدمة الكهربائية، وهذه الحالة قد تجعل البعض يخطئ بينها وبين الصداع النصفي، وذلك بسبب تشابه الأعراض، لكن العلاج هنا يختلف.
صداع الرعد المفاجئ هو من الأنواع النادرة للصداع، ويظهر فجأة ويسبب ألم كبير، وقد يكون ذلك نتيجة وجود مشكلة ما في الدماغ مثل النزيف أو مشكلة في الأوعية الدموية، ويشبه الرعد في أنه يضرب فجأة بدون إنذار، ويصل إلى أشد درجة خلال 60 ثانية، وقد يستمر على الأقل لمدة 5 دقائق.
عموما أيا كان سبب هذا الألم المفاجئ الذي تشعر به، يجب عليك أن تبلغ الطبيب ليقوم بالتشخيص الصحيح ووصف العلاج المناسب، ولا يجب التشخيص من تلقاء نفسك