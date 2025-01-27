بعد توقف 10 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين ثالث أكبر مطارات اليمن والقاهرة

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- خاص

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أعلنت السلطات المحلية في محافظة حضرموت الأحد، انطلاق أول رحلة من مطار الريان إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات.

وقالت وزارة النقل اليمنية، في بيان، إن "عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج سالمين البحسني، ووزير النقل عبدالسلام صالح حُميد، دشنا استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مطار الريان الدولي في مدينة المكلا بحضرموت، ومطار القاهرة الدولي، بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات".

وخلال التدشين، صرح البحسني، بأن "استئناف الرحلات يمثّل خطوة مهمة لتعزيز التواصل بين اليمن ومصر، وتخفيف معاناة المواطنين، لا سيما أبناء حضرموت، في التنقل والسفر"، حسب البيان.

وأثنى على "الدعم الإماراتي المقدّم لمطار الريان، والذي شمل تأهيل المطار وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة".

كما قال وزير النقل إن استئناف هذه الرحلات "سيسهم في التخفيف من معاناة أبناء حضرموت ومشقة السفر وقطع مسافات طويلة للوصول إلى مطارات أخرى بهدف السفر إلى مصر".

ويعد مطار الريان الدولي ثالث أكبر مطارات اليمن، بعد مطاري صنعاء وعدن، وفق وزارة النقل