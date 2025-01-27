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الصين تحظر الاستيراد من عدة دول بينها عربية

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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حظرت الصين استيراد الأغنام والماعز والدواجن وحيوانات أخرى من دول أفريقية وآسيوية وأوروبية بسبب تفشي أمراض حيوانية مثل جدري الأغنام وجدري الماعز والحمى القلاعية.

ووفقا لسلسلة من الإعلانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير، يأتي الحظر -الذي يشمل أيضا منتجات مصنعة وغير مصنعة- بعد أن أصدرت منظمة الصحة العالمية معلومات عن تفشي أمراض في بلدان مختلفة.

ويؤثر الحظر الذي فرضته أكبر دولة مستوردة للحوم في العالم على غانا والصومال وقطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وتنزانيا ومصر وبلغاريا وتيمور الشرقية وأريتريا.

وقالت الصين أيضا إنها أوقفت استيراد الأغنام والماعز والمنتجات ذات الصلة من فلسطين وباكستان وأفغانستان ونيبال وبنغلادش، بسبب تفشي جدري الأغنام وجدري الماعز.

وأضافت أنها منعت أيضا استيراد الظباء ومنتجاتها من ألمانيا بعد تفشي مرض الحمى القلاعية.

وسجلت ألمانيا أول حالات إصابة بالحمى القلاعية منذ 1988، والفيروس يظهر في ولاية براندنبورغ.

كانت ألمانيا خالية من مرض الحمى القلاعية منذ عام 1988، ولكن في كانون الثاني/ يناير 2025 تم اكتشاف الفيروس في قطيع من الجاموس المائي في ولاية براندنبورغ.

وأسفر التفشي عن نفوق 3 حيوانات، فيما تم إعدام بقية القطيع. وفرضت كوريا الجنوبية حظرًا على استيراد لحم الخنزير من ألمانيا.

وفي 19 كانون الثاني/ يناير 2025، حذر وزير الزراعة الألماني من أن الوضع قد لا يعود إلى طبيعته بسرعة، رغم أن المرض انحصر على براندنبورغ فقط

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