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وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن تحرك خطير ضد إيران في الأشهر المقبلة.. تفاصيل

الإثنين 27 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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 قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أبلغ نظيره الأميركي بيت هيغسيث، يوم الأحد، بأن إسرائيل قد تتحرك ضد إيران في «الأشهر المقبلة»، مشيراً إلى أن طهران ما زالت تمثل مع شركائها تهديداً للاستقرار الإقليمي والعالمي.

وقال كاتس لهيغسيث إن «الأشهر المقبلة تحمل لنا تحديات تتطلب استعدادات عسكرية قوية، كما تتيح فرصاً لتعزيز أهدافنا الاستراتيجية».

وأضاف: «يمكننا معاً تحقيق الاستقرار على المدى الطويل وخلق مستقبل أفضل للمنطقة

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