الداخلية السورية تعلن ضبط شحنة أسلحة ضخمة مهربة ومصادر تكشف التفاصيل

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أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الإدارة العامة لأمن الحدود ضبطت شحنة من الأسلحة المتجهة إلى "حزب الله" اللبناني على الحدود السورية
وقالت الداخلية في بيان على "تلغرام": "الإدارة العامة لأمن الحدود وبعد الرصد والمتابعة تضبط شحنة من الأسلحة المتجهة إلى حزب الله اللبناني عبر طرقات التهريب على الحدود السورية اللبنانية من خلال مدينة سرغايا بريف دمشق".
وأرفقت الداخلية البيان بصورة للأسلحة المضبوطة والتي ضمت بنادق وذخيرة، وقواذف صاروخية محمولة.
كما أحبطت مديرية الأمن العام في محافظة طرطوس السورية في 17 الشهر الجاري عملية تهريب أسلحة كانت متوجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية، ومصادرة الأسلحة والصواريخ قبيل دخولها الأراضي اللبنانية