الدكتوراه بامتياز للباحث احمد الحربي من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بالقاهره

الأحد 26 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 89

حصل الباحث أحمد علي مرشد الحربي على درجة الدكتوراة من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بالقاهرة ، بتقدير عام ممتاز عن رسالته الموسومة«تأثير الحوكمة على فاعلية منظمات المجتمع المدني في الجمهورية اليمنية»

حيث وقد تناول البحث قياس تأثير تطبيق مبادئ الحوكمة على فاعلية منظمات المجتمع المدني اليمنية، حيث ركزت الدراسة على أربعة مبادئ هي الشفافية،المساءلة،المشاركة، والعدالة .

وقد أوصت الدراسة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بأهمية تطبيق مبادئ الحوكمة كونها أحد الأنظمة الإدارية الحديثة والهامة التي تزيد من فاعلية هذه المنظمات وترفع قدرتها نحو تحقيق أهدافها وخدمة المجتمع الذي تعمل فيه.

وقدمت الدراسة نموذجاً مقترحاً للحوكمة في منظمات المجتمع المدني تضمن تسعة مكونات رئيسية مع خطة مفصلة لتنفيذ هذه المكونات، وتوقعت مجموعة من الصعوبات المحتملة التي يمكن أن ترافق تنفيذ المقترح مع وضع الحلول المناسبة لهذه الصعوبات ثم وضع الباحث خطة شاملة لتطبيق المقترح تضمنت الأهداف والمؤشرات والأنشطة والوسائل والجهات المستهدفة والجهات المساندة والتكلفة المالية والخطة الزمنية للتنفيذ..

هذا وقد تكونت لجنة الحكم والمناقشة من :

البرفيسور : مدحت محمد ابو النصر- أستاذ الإدارة السلوكية بجامعة حلوان مشرفاً ورئيساً

والبرفيسور : عائشة مصطفى المنياوي - أستاذ الإدارة والتسويق بكلية التجارة جامعة عين شمس- عضواً

والبروفيسور: أماني درويش عثمان أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة عين شمس - عضواً