الدكتوراه بامتياز للباحث احمد الحربي من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بالقاهره اللجنة العسكرية والامنية العليا تلتقي برئيس مصلحة الأحوال المدنية ومدير الحقائب المتنقلة الجيش الوطني بمحافظة مأرب يوجه ضربات موجعة للمليشيات الحوثية.. والطيران المسير يدمر معدات وآليات ثقيلة ويوقع إصابات في صفوف الحوثيين المليشيات الحوثية تصعد عسكريًا على جبهات مأرب وتعز .. تفاصيل البرهان من القيادة العامة للجيش السوداني: التمرد الى زوال والقوات المسلحة في أفضل الحالات تزامناً مع ذكرى اغتياله..صدور كتاب عبدالرقيب عبدالوهاب.. سؤال الجمهورية" اجتماع برئاسة العليمي يناقش مستجدات الشأن الإقتصادي وتداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية الحوثيون ينفذون حملة اختطافات لموظفين أممين في صنعاء والمبعوث يتفاوض معهم في مسقط مطار في اليمن يستأنف رحلات جوية مباشرة إلى مصر بعد توقف دام 10 سنوات شائعات بعودة ماهر الأسد إلى سوريا تجعل ''فلول النظام'' يخرجون من جحورهم ويرفعون صور بشار
عقدت اللجنة الأمنية والعسكرية اجتماعاً موسعاً برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم رئيس اللجنة وبحضور رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء سند جميل ومدير عام الحقائب المتنقلة الرائد علي باسمير
وناقشت اللجنة سبل تعزيز وتطوير آليات العمل المشتركة بين الجهات العسكرية والامنية من جهة ومصلحة الأحوال المدنية من جهة أخرى بما يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للعاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية.
وخلال اللقاء قدّم اللواء سند جميل عرضاً تفصيلياً عن الجهود المبذولة لتحديث وتطوير خدمات مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني مؤكداً على أهمية تعزيز البنية التحتية التقنية وزيادة كفاءة العمل، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق الخدمات لتصل إلى كافة المناطق العسكرية والامنية لتسهيل حصول المنتسبين على البطاقة الذكية .
من جانبه قدّم الرائد علي باسمير شرحاً مفصلاً حول الحقائب المتنقلة الذي يهدف إلى إيصال خدمات الأحوال المدنية إلى الجهات العسكرية والامنية في كافة المناطق المحررة مشيراً إلى انه يُعتبر خطوة نوعية لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات ، كما يسهم في تحسين كفاءة العمل ويُمكّن منتسبي وزارتي الدفاع والأمن من الحصول على الوثائق الرسمية بسهولة دون الحاجة إلى التنقل بين المدن.
كما أكدت اللجنة الأمنية والعسكرية دعمها الكامل لجهود مصلحة الأحوال المدنية والحقائب المتنقلة وأشادت بالمبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية ومؤسسات الدولة لتحسين الخدمات، مشددة على أهمية تذليل العقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه المشاريع.
في ختام اللقاء دعت اللجنة الى استمرار التنسيق والعمل المشترك بين الجهات المعنية، مع تحديد خطوات عملية لتنفيذ برنامج الحقائب المتنقلة وتوسيع الخدمات لتشمل جميع المناطق المحررة .