اللجنة العسكرية والامنية العليا تلتقي برئيس مصلحة الأحوال المدنية ومدير الحقائب المتنقلة

الأحد 26 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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عقدت اللجنة الأمنية والعسكرية اجتماعاً موسعاً برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم رئيس اللجنة وبحضور رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء سند جميل ومدير عام الحقائب المتنقلة الرائد علي باسمير

وناقشت اللجنة سبل تعزيز وتطوير آليات العمل المشتركة بين الجهات العسكرية والامنية من جهة ومصلحة الأحوال المدنية من جهة أخرى بما يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للعاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية.

وخلال اللقاء قدّم اللواء سند جميل عرضاً تفصيلياً عن الجهود المبذولة لتحديث وتطوير خدمات مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني مؤكداً على أهمية تعزيز البنية التحتية التقنية وزيادة كفاءة العمل، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق الخدمات لتصل إلى كافة المناطق العسكرية والامنية لتسهيل حصول المنتسبين على البطاقة الذكية .

من جانبه قدّم الرائد علي باسمير شرحاً مفصلاً حول الحقائب المتنقلة الذي يهدف إلى إيصال خدمات الأحوال المدنية إلى الجهات العسكرية والامنية في كافة المناطق المحررة مشيراً إلى انه يُعتبر خطوة نوعية لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات ، كما يسهم في تحسين كفاءة العمل ويُمكّن منتسبي وزارتي الدفاع والأمن من الحصول على الوثائق الرسمية بسهولة دون الحاجة إلى التنقل بين المدن.

كما أكدت اللجنة الأمنية والعسكرية دعمها الكامل لجهود مصلحة الأحوال المدنية والحقائب المتنقلة وأشادت بالمبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية ومؤسسات الدولة لتحسين الخدمات، مشددة على أهمية تذليل العقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه المشاريع.

في ختام اللقاء دعت اللجنة الى استمرار التنسيق والعمل المشترك بين الجهات المعنية، مع تحديد خطوات عملية لتنفيذ برنامج الحقائب المتنقلة وتوسيع الخدمات لتشمل جميع المناطق المحررة .