الجيش الوطني بمحافظة مأرب يوجه ضربات موجعة للمليشيات الحوثية.. والطيران المسير يدمر معدات وآليات ثقيلة ويوقع إصابات في صفوف الحوثيين

الأحد 26 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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نجحت قوات الجيش الوطني بمحافظة مأرب في توجيه ضربات موجعة للمليشيات الحوثية على تخوم محافظة مأرب.

وقال موقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع ان أبطال القوات المسلحة، وجهوا ضربات مركزة على مواقع وأهداف وآليات لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا في جبهات قتالية متفرقة بمحافظة مأرب، وذلك ردا على اعتداءاتها المتكررة.

واضاف الموقع " إن القوات المسلحة المرابطة في جبهة الكسارة، استهدفت معدات ثقيلة تابعة للمليشيات كانت تستخدمها في استحداث تحصينات جديدة.

وأشارت إلى أن ضربات أبطال القوات المسلحة حققت إصابات مباشرة دمرت آليات ومعدات المليشيات الحوثية وأوقعت إصابات في صفوف عناصرها.

وفي قطاع المشجح، استهدفت القوات المسلحة بضربات مركزة مدفعية تابعة للمليشيات كانت تستخدمها في الاعتداءات على مواقع قواتنا، ونجحت في إصابة الهدف، وإسكات مصدر النيران المعادية.

بالتزامن، نجحت قواتنا المسلحة في إخماد مصادر نيران معادية للمليشيات الحوثية في جبهة البلق، واسكاتها.

وخلال الساعات الماضية، استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية مواقع قواتنا المسلحة باستخدام الطيران المسير المفخخ في عدة جبهات قتالية بالمحافظة، ما أسفر عن استشهاد جندي من قواتنا وجرح آخرين