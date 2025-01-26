الدكتوراه بامتياز للباحث احمد الحربي من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بالقاهره اللجنة العسكرية والامنية العليا تلتقي برئيس مصلحة الأحوال المدنية ومدير الحقائب المتنقلة الجيش الوطني بمحافظة مأرب يوجه ضربات موجعة للمليشيات الحوثية.. والطيران المسير يدمر معدات وآليات ثقيلة ويوقع إصابات في صفوف الحوثيين المليشيات الحوثية تصعد عسكريًا على جبهات مأرب وتعز .. تفاصيل البرهان من القيادة العامة للجيش السوداني: التمرد الى زوال والقوات المسلحة في أفضل الحالات تزامناً مع ذكرى اغتياله..صدور كتاب عبدالرقيب عبدالوهاب.. سؤال الجمهورية" اجتماع برئاسة العليمي يناقش مستجدات الشأن الإقتصادي وتداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية الحوثيون ينفذون حملة اختطافات لموظفين أممين في صنعاء والمبعوث يتفاوض معهم في مسقط مطار في اليمن يستأنف رحلات جوية مباشرة إلى مصر بعد توقف دام 10 سنوات شائعات بعودة ماهر الأسد إلى سوريا تجعل ''فلول النظام'' يخرجون من جحورهم ويرفعون صور بشار
نجحت قوات الجيش الوطني بمحافظة مأرب في توجيه ضربات موجعة للمليشيات الحوثية على تخوم محافظة مأرب.
وقال موقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع ان أبطال القوات المسلحة، وجهوا ضربات مركزة على مواقع وأهداف وآليات لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا في جبهات قتالية متفرقة بمحافظة مأرب، وذلك ردا على اعتداءاتها المتكررة.
واضاف الموقع " إن القوات المسلحة المرابطة في جبهة الكسارة، استهدفت معدات ثقيلة تابعة للمليشيات كانت تستخدمها في استحداث تحصينات جديدة.
وأشارت إلى أن ضربات أبطال القوات المسلحة حققت إصابات مباشرة دمرت آليات ومعدات المليشيات الحوثية وأوقعت إصابات في صفوف عناصرها.
وفي قطاع المشجح، استهدفت القوات المسلحة بضربات مركزة مدفعية تابعة للمليشيات كانت تستخدمها في الاعتداءات على مواقع قواتنا، ونجحت في إصابة الهدف، وإسكات مصدر النيران المعادية.
بالتزامن، نجحت قواتنا المسلحة في إخماد مصادر نيران معادية للمليشيات الحوثية في جبهة البلق، واسكاتها.
وخلال الساعات الماضية، استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية مواقع قواتنا المسلحة باستخدام الطيران المسير المفخخ في عدة جبهات قتالية بالمحافظة، ما أسفر عن استشهاد جندي من قواتنا وجرح آخرين