الدكتوراه بامتياز للباحث احمد الحربي من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بالقاهره اللجنة العسكرية والامنية العليا تلتقي برئيس مصلحة الأحوال المدنية ومدير الحقائب المتنقلة الجيش الوطني بمحافظة مأرب يوجه ضربات موجعة للمليشيات الحوثية.. والطيران المسير يدمر معدات وآليات ثقيلة ويوقع إصابات في صفوف الحوثيين المليشيات الحوثية تصعد عسكريًا على جبهات مأرب وتعز .. تفاصيل البرهان من القيادة العامة للجيش السوداني: التمرد الى زوال والقوات المسلحة في أفضل الحالات تزامناً مع ذكرى اغتياله..صدور كتاب عبدالرقيب عبدالوهاب.. سؤال الجمهورية" اجتماع برئاسة العليمي يناقش مستجدات الشأن الإقتصادي وتداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية الحوثيون ينفذون حملة اختطافات لموظفين أممين في صنعاء والمبعوث يتفاوض معهم في مسقط مطار في اليمن يستأنف رحلات جوية مباشرة إلى مصر بعد توقف دام 10 سنوات شائعات بعودة ماهر الأسد إلى سوريا تجعل ''فلول النظام'' يخرجون من جحورهم ويرفعون صور بشار
قتل وأصيب عدد من أفراد الجيش الوطني، اليوم السبت بقصف حوثي، استهدف مواقع للجيش في محافظتي مأرب وتعز، وذلك في إطار تصعيد الجماعة ردا على قرار تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان لها أن أحد أفراد الجيش قتل وأصيب أربعة آخرين في هجوم نفّذته جماعة الحوثي بطائرة مسيّرة مفخخة على مواقع الجيش في قطاعي الاعيرف والعكد جنوبي مأرب.
وذكر البيان أن جنديين آخرين في هجوم للحوثي بقذائف الطيران المسير على مواقع القوات في قطاع مدغل شمالي المحافظة.
وفي السياق نقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مصادر عسكرية قولها إن افراد الجيش وجهوا ضربات مركزة على مواقع وآليات الحوثي، كانت تستخدمها في استحداث تحصينات جديدة، في جبهات قتالية متفرقة بمحافظة مأرب، وذلك رداً على اعتداءاتها المتكررة.