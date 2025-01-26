المليشيات الحوثية تصعد عسكريًا على جبهات مأرب وتعز .. تفاصيل

الأحد 26 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قتل وأصيب عدد من أفراد الجيش الوطني، اليوم السبت بقصف حوثي، استهدف مواقع للجيش في محافظتي مأرب وتعز، وذلك في إطار تصعيد الجماعة ردا على قرار تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان لها أن أحد أفراد الجيش قتل وأصيب أربعة آخرين في هجوم نفّذته جماعة الحوثي بطائرة مسيّرة مفخخة على مواقع الجيش في قطاعي الاعيرف والعكد جنوبي مأرب.

وذكر البيان أن جنديين آخرين في هجوم للحوثي بقذائف الطيران المسير على مواقع القوات في قطاع مدغل شمالي المحافظة.

وفي السياق نقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مصادر عسكرية قولها إن افراد الجيش وجهوا ضربات مركزة على مواقع وآليات الحوثي، كانت تستخدمها في استحداث تحصينات جديدة، في جبهات قتالية متفرقة بمحافظة مأرب، وذلك رداً على اعتداءاتها المتكررة.