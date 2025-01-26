البرهان من القيادة العامة للجيش السوداني: التمرد الى زوال والقوات المسلحة في أفضل الحالات

الأحد 26 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 163

وصل رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السُّوداني عبدالفتاح البرهان، الأحد، الى مقر القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم، لأول مرة منذ أن غادرها في أغسطس من العام 2023، حيث تعّهد أمام الجنود بالقتال حتى إنهاء قوات الدّعم السريع.

وأتت زيارة البُرهان، للمقر الرئيس للقوات المسلحة بعد أقل من 24 ساعة على إنهاء الحصار المفروض عليها من قوات الدّعم السريع الذي استمر لنحو 20 شهراً.

وكان الجيش أطلق عملية عسكرية موسعة، مكنته من ربط قواته القادمة من أمدرمان وشمال بحري بمقر سلاح الإشارة أقصى جنوب المدينة من ثم عبور النيل نحو مقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم وذلك بعد معارك ضارية ضد قوات الدّعم السريع.

وقال البرُهان لدى مخاطبته هيئة أركان الجيش السوداني في القيادة العامة إنّ”القوات المسلحة في أفضل حالاتها وسنمضي بعزيمة شعبها نحو القضاء على التمرد في كل السودان”.

وأشاد بصمود وتضحيات الضباط والجنود المرابطين في القيادة العامة، وحيا شهداء “معركة الكرامة” من القوات المسلحة والمجموعات المساندة لها.

وأضاف “ان الانتصارات التي تحققت مؤخراً في مختلف المحاور ما كان لها أن تحدث لولا إلتفاف الشعب السُّوداني حول قواته” وأكد بأن المعركة ماضية نحو نهايتها وان التمرد الى زوال – طبقاً لقوله.

وكشف عن ترتيبات تجري لتأمين ما تبقى من مدينة بحري وأمدرمان علاوة على الخرطوم خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وفي مقر جهاز المُخابرات العامة في مدينة بحري المتاخم لسلاح الإشارة أغلق البرهان الباب أمام أي مفاوضات أو تسوية مع قوات الدّعم السريع وقال لدى حديثه مع الضباط والجنود المتواجدين في الموقع منذ نحو 20 شهراً “ماعندنا صلح ولا مفاوضات مع زول وليس لدينا متمرد ياتي إلينا، ولن نقبل بأشخاص تعاونوا مع التمرد”.

ورافق البرهان في جولته على مقرات الجيش الرئيسية في الخرطوم كل من عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام ياسر العطا ومدير منظومة الصناعات الدفاعية مرغني ادريس بجانب مدير جهاز المخابرات العامة أحمد ابراهيم مفضل.