مطار في اليمن يستأنف رحلات جوية مباشرة إلى مصر بعد توقف دام 10 سنوات

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استُأنفت اليوم الأحد، الرحلات الجوية المباشرة بين مطار الريان الدولي بمدينة المكلا محافظة حضرموت، ومطار القاهرة الدولي، وذلك بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات.
وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء الركن فرج البحسني، خلال التدشين، إن استئناف هذه الرحلات يمثّل خطوة مهمة لتعزيز التواصل بين اليمن وجمهورية مصر.مشيداً بالجهود المبذولة من قيادة وزارة النقل، والخطوط الجوية اليمنية، والهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد لتحقيق هذا الإنجاز، ومثمناً التعاون المثمر مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت والجهات المعنية، والذي أسهم في إعادة تشغيل هذا الخط الحيوي.
وأشار البحسني إلى أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز خدمات النقل الجوي، وتوفير خيارات ميسّرة للمسافرين..مؤكداً على أهمية استمرارية هذه الرحلات لما لها من أثر إيجابي على حركة النقل والتواصل الإنساني والتجاري بين البلدين الشقيقين.
وثمن جهود السلطات المصرية وتعاونها الكبير في منح التصاريح اللازمة لاستئناف الرحلات..مشيداً بالدعم والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية والتي تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين.كما أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، بالدعم الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية..مثنياً بالدعم الإماراتي المقدّم لمطار الريان الدولي، حيث أعادت الإمارات تأهيل المطار وزودته بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة.
من جانبه، عبّر وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، عن سعادته بتدشين استئناف الرحلات بين مطاري الريان والقاهرة، موضحًا أن هذا التدشين يأتي نتاج للتعاون المشترك بين القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة ممثلة بوزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وكذا السلطة المحلية بحضرموت..مؤكداً ان التدشين سيسهم في التخفيف من معاناة أبناء حضرموت.
وقال الدكتور حُميد إن الرحلات أصبحت الدولية تشمل (الريان دبي - الريان جدة - الريان القاهرة)..لافتاً إلى أن قيادة وزارة النقل تولي محافظة حضرموت اهتمامًا خاصًا، لما تتمتع به من تعدد المنافذ الجوية والبحرية والبرية.