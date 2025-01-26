وزير يمني يثني على عمان ويقول: الحكومة لا تعارض مشاركة أي طرف في السلطة بما في ذلك الحوثيين

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قال وزير الخارجية أن الحكومة اليمنية لا تعترض على مشاركة أي طرف في السلطة، بما في ذلك الحوثيون كمكون سياسي، مشيراً إلى أن التطورات الجيوسياسية في المنطقة أدت إلى تجميد خريطة السلام، رغم توقف المواجهات العسكرية.
وفي حوار خاص مع صحيفة "عمان اليوم"، أكد وزير الخارجية الدكتور شائع محسن الزنداني أن التوصل إلى حل سياسي يعد الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، مشدداً على أن "أيدينا ممدودة للسلام".
كما ثمن الزنداني الدور الكبير لسلطنة عمان في جهودها لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، مؤكداً أهمية هذا الدور في تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. وأشار إلى أن زيارته الأخيرة لمسقط هدفت إلى مناقشة الوضع السياسي وتقديم رؤية الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار.
وأكد الوزير أن التحديات الداخلية التي تواجه اليمن تتفاقم بسبب نقص الدعم الدولي الكافي، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لمساعدة اليمن في تجاوز أزمته.