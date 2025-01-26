ترامب يسعى إلى تصفير العداد و ترشيحه في لولاية ثالثة.. هل يمر باقتراح تعديل دستوري من هي أربيل يهود التي أشعلت خلافاً جديداً بين حماس وإسرائيل تهديد جديد لليمن: استخدام الأدوية كأداة لتمويل الحوثيين رئيس الوزراء: عيدروس الزبيدي له موقف متقدم بخصوص القضية الجنوبية وأكد انه مع المجلس الرئاسي في معركته ضد الحوثيين عاجل : الجيش السوداني يعلن السيطرة على مصفاة نفطية كانت تغطي نصف احتياجات السودان لقاء قبلي واسع لأبناء وقبائل شرعب بشأن ماتعرض له مدير وكالة سبأ بمأرب جرائم متصاعدة في إب.. حرائق حوثية تلتهم سيارة مغترب وأحد الشقق التي يسكنها نساء وأطفال دعم سياسي امريكي من إدارة ترامب لرئيس الوزراء احمد بن مبارك رئيس هيئة أركان الجيش السوداني يعلن عن نصر استراتيجي من مقر القيادة العامة...ويكشف عن نقطة تحول حاسمة للشعب السوداني مأرب: ندعوة تدعو إلى تشكيل لجنة وطنية للحفاظ على الهوية اليمنية وتحصين ألأجيال
بعد أيام على تنصيب الرئيس الأميركي الجديد، اقترح النائب الجمهوري من ولاية تينيسي آندي أوغلز، إدخال تعديل على دستور الولايات المتحدة من شأنه أن يسمح للرئيس الجديد دونالد ترامب بالترشح لولاية ثالثة في البيت الأبيض.
وعلل أوغلز أسبابه بأن ذلك يُمكن البلاد "من الحفاظ على القيادة الجريئة التي تحتاجها أمتنا بشدة"، كما قال في مشروع القرار الذي قدمه لمجلس النواب الخميس.
لكن هذا المقترح أشبه بالصعب المستحيل، وفق أستاذ في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، الذي قال إن التعديل الدستوري الذي تم طرحه حديثاً والذي من شأنه أن يسمح بانتخاب الرئيس دونالد ترامب لولاية ثالثة في البيت الأبيض، يواجه مسارات طويلة جداً ، في أحسن الأحوال، للحصول على الموافقة.
وقال البروفيسور ستيفن ساكس لشبكة CNBC إن الحسابات والسياسة الخاصة بمثل هذا الاقتراح من المؤكد تقريباً أنها ستحكم عليه بالفشل.
وأكد ساكس لشبكة CNBC أنه "من الصعب جداً" تمرير أي تعديل للدستور. وأشار إلى أنه "بموجب المادة الخامسة من الدستور، يتعين على مجلسي النواب والشيوخ الموافقة على اقتراح التعديل بأغلبية الثلثين".
وهذا يعني أنه يحتاج لكي يمر 290 صوتاً بنعم من أصل 435 عضواً في مجلس النواب، و67 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ.
وأضاف ساكس أنه بمجرد موافقة الكونغرس عليه، "يجب التصديق على الاقتراح إما من قبل المجالس التشريعية للولاية أو مؤتمرات الولاية، الخيار متروك للكونغرس، في ثلاثة أرباع الولايات".
وهذا يحتاج إلى موافقة في 38 ولاية.
وترامب هو الرئيس الوحيد على قيد الحياة حالياً الذي تم انتخابه لفترات غير متتالية. على الرغم من العائق الدستوري العالي الذي يمنع انتخابه لولاية ثالثة، فقد ألمح ترامب إلى احتمال سعيه للحصول على ولاية ثالثة.
وقال أوغلز في بيان يوم الخميس حول تعديله: "لقد أثبت ترامب أنه الشخصية الوحيدة في التاريخ الحديث القادرة على عكس انحطاط أمتنا وإعادة أمريكا إلى العظمة، ويجب منحه الوقت اللازم لتحقيق هذا الهدف".
وقد صب ساكس، وهو أستاذ القانون في جامعة هارفارد لأنطونين سكاليا، الماء البارد على فكرة نجاة قرار أوغلز من التصويت في الكونغرس، ناهيك عن الولايات التي كانت في حاجة إلى التصديق على مثل هذا التعديل